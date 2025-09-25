Автомобильные пункты пропуска Украина-Молдова — полный список, правила пересечения и график работы

Пересечение границы с Румынией — что стоит знать водителям
Перед поездкой за границу надо не только упаковать необходимые вещи, лекарства и документы, но и ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и правилами выезда и въезда. Такая подготовка спасет вас от лишних стрессов и упростит коммуникацию с пограничниками.
Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Румыния, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.
Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Румыния
По данным Государственной пограничной службы Между Украиной и Румынией функционирует 13 пунктов пропуска, из которых 5 — автомобильные:
- Дьяково-Халмеу;
- Солотвино-Сигету Мармацией;
- Порубное-Сирет;
- Дьяковцы-Рокавец;
- Красноильск-Викову де Сус.
Вышеупомянутые пункты пропуска работают круглосуточно.
На сайте ГПСУ можно ознакомиться с состоянием очередей на границе при въезде и выезде из Украины. Такая информация поможет вам лучше спланировать свою поездку.
Для пересечения границы Украина-Румыния необходимы внутренний и биометрический загранпаспорт. Также не лишним будет оформить медицинскую страховку. Хотя пограничники проверяют ее выборочно — ее отсутствие может стать причиной отказа вам в выезде.
Если вы пересекаете границу на своем авто, нужно предъявить пограничникам водительское удостоверение международного образца, технический паспорт на транспортное средство, государственный номерной знак, наклейка с обозначением страны, а также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.
Напомним, ранее мы писали, какие документы и сколько денег надо взять с собой для пересечения польско-украинской границы. В частности, с августа пограничники проверяют количество средств на вашем счету.
Также мы рассказывали, какие требования установлены для тех, кто планирует взять в отпуск своего домашнего любимца. Надо заранее сделать ему не только прививки от бешенства, но и паспорт международного образца.
