Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Пересечение границы с Румынией — что стоит знать водителям

Пересечение границы с Румынией — что стоит знать водителям

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 07:14
Автомобильные пункты пропуска Украина-Молдова — полный список, правила пересечения и график работы
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
Ключевые моменты Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Румыния

Перед поездкой за границу надо не только упаковать необходимые вещи, лекарства и документы, но и ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и правилами выезда и въезда. Такая подготовка спасет вас от лишних стрессов и упростит коммуникацию с пограничниками.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Румыния, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.

Читайте также:

Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Румыния

По данным Государственной пограничной службы Между Украиной и Румынией функционирует 13 пунктов пропуска, из которых 5 — автомобильные:

  • Дьяково-Халмеу;
  • Солотвино-Сигету Мармацией;
  • Порубное-Сирет;
  • Дьяковцы-Рокавец;
  • Красноильск-Викову де Сус.

Вышеупомянутые пункты пропуска работают круглосуточно.

На сайте ГПСУ можно ознакомиться с состоянием очередей на границе при въезде и выезде из Украины. Такая информация поможет вам лучше спланировать свою поездку.

Для пересечения границы Украина-Румыния необходимы внутренний и биометрический загранпаспорт. Также не лишним будет оформить медицинскую страховку. Хотя пограничники проверяют ее выборочно — ее отсутствие может стать причиной отказа вам в выезде.

Если вы пересекаете границу на своем авто, нужно предъявить пограничникам водительское удостоверение международного образца, технический паспорт на транспортное средство, государственный номерной знак, наклейка с обозначением страны, а также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.

Напомним, ранее мы писали, какие документы и сколько денег надо взять с собой для пересечения польско-украинской границы. В частности, с августа пограничники проверяют количество средств на вашем счету.

Также мы рассказывали, какие требования установлены для тех, кто планирует взять в отпуск своего домашнего любимца. Надо заранее сделать ему не только прививки от бешенства, но и паспорт международного образца.

правила путешествие туризм Румуния выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
