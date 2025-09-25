Відео
Відео

Перетин кордону з Румунією на авто — що варто знати водіям

Перетин кордону з Румунією на авто — що варто знати водіям

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 07:14
Автомобільні пункти пропуску Україна-Молдова – повний список, правила перетину та графік роботи
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Перетин автомобільних пунктів пропуску на кордоні Україна-Румунія

Перед поїздкою за кордон треба не лише спакувати необхідні речі, ліки та документи, а й ознайомитися з графіком роботи пунктів пропуску та правилами виїзду та в'їзду. Така підготовка врятує вас від зайвих стресів та спростить комунікацію з прикордонниками.

Редакція Новини.LIVE ознайомить читачів із правилами перетину кордону Україна-Румунія, а також графіком роботи автомобільних пунктів пропуску.

Читайте також:

Перетин автомобільних пунктів пропуску на кордоні Україна-Румунія

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Румунією функціонує 13 пунктів пропуску, з яких 5 — автомобільні: 

  • Дякове-Халмеу;
  • Солотвино-Сігету Мармацієй;
  • Порубне-Сірет;
  • Дяківці-Рокавець;
  • Красноїльськ-Вікову де Сус.

Вищезазначені пункти пропуску працюють цілодобово.

На сайті ДПСУ можна ознайомитися зі станом черг на кордоні при в'їзді та виїзді з України. Така інформація допоможе вам краще спланувати свою поїздку.

Для перетину кордону Україна-Румунія необхідні внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Також не зайвим буде оформити медичну страховку. Хоча прикордонники перевіряють її вибірково — її відсутність може стати причиною відмови вам у виїзді.

Якщо ви перетинаєте кордон на своєму авто, потрібно пред'явити прикордонникам водійське посвідчення міжнародного зразка, технічний паспорт на транспортний засіб, державний номерний знак, наклейку з позначенням країни, а також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.

Нагадаємо, раніше ми писали, які документи та скільки грошей треба взяти із собою для перетину польсько-українського кордону. Зокрема, з серпня прикордонники перевіряють кількість коштів на вашому рахунку.

Також ми розповідали, які вимоги встановлені для тих, хто планує взяти у відпустку свого домашнього улюбленця. Треба заздалегідь зробити йому не лише щеплення від сказу, а й паспорт міжнародного зразка.

правила подорож туризм Румунія виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
