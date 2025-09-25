Автомобільні пункти пропуску Україна-Молдова – повний список, правила перетину та графік роботи

Перетин кордону з Румунією на авто — що варто знати водіям
Перед поїздкою за кордон треба не лише спакувати необхідні речі, ліки та документи, а й ознайомитися з графіком роботи пунктів пропуску та правилами виїзду та в'їзду. Така підготовка врятує вас від зайвих стресів та спростить комунікацію з прикордонниками.
Редакція Новини.LIVE ознайомить читачів із правилами перетину кордону Україна-Румунія, а також графіком роботи автомобільних пунктів пропуску.
Перетин автомобільних пунктів пропуску на кордоні Україна-Румунія
За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Румунією функціонує 13 пунктів пропуску, з яких 5 — автомобільні:
- Дякове-Халмеу;
- Солотвино-Сігету Мармацієй;
- Порубне-Сірет;
- Дяківці-Рокавець;
- Красноїльськ-Вікову де Сус.
Вищезазначені пункти пропуску працюють цілодобово.
На сайті ДПСУ можна ознайомитися зі станом черг на кордоні при в'їзді та виїзді з України. Така інформація допоможе вам краще спланувати свою поїздку.
Для перетину кордону Україна-Румунія необхідні внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Також не зайвим буде оформити медичну страховку. Хоча прикордонники перевіряють її вибірково — її відсутність може стати причиною відмови вам у виїзді.
Якщо ви перетинаєте кордон на своєму авто, потрібно пред'явити прикордонникам водійське посвідчення міжнародного зразка, технічний паспорт на транспортний засіб, державний номерний знак, наклейку з позначенням країни, а також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.
Нагадаємо, раніше ми писали, які документи та скільки грошей треба взяти із собою для перетину польсько-українського кордону. Зокрема, з серпня прикордонники перевіряють кількість коштів на вашому рахунку.
Також ми розповідали, які вимоги встановлені для тих, хто планує взяти у відпустку свого домашнього улюбленця. Треба заздалегідь зробити йому не лише щеплення від сказу, а й паспорт міжнародного зразка.
