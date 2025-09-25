Автомобільні пункти пропуску Україна-Молдова – повний список, правила перетину та графік роботи

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Перед поїздкою за кордон треба не лише спакувати необхідні речі, ліки та документи, а й ознайомитися з графіком роботи пунктів пропуску та правилами виїзду та в'їзду. Така підготовка врятує вас від зайвих стресів та спростить комунікацію з прикордонниками.

Редакція Новини.LIVE ознайомить читачів із правилами перетину кордону Україна-Румунія, а також графіком роботи автомобільних пунктів пропуску.

Перетин автомобільних пунктів пропуску на кордоні Україна-Румунія

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Румунією функціонує 13 пунктів пропуску, з яких 5 — автомобільні:

Дякове-Халмеу;

Солотвино-Сігету Мармацієй;

Порубне-Сірет;

Дяківці-Рокавець;

Красноїльськ-Вікову де Сус.

Вищезазначені пункти пропуску працюють цілодобово.

На сайті ДПСУ можна ознайомитися зі станом черг на кордоні при в'їзді та виїзді з України. Така інформація допоможе вам краще спланувати свою поїздку.

Для перетину кордону Україна-Румунія необхідні внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Також не зайвим буде оформити медичну страховку. Хоча прикордонники перевіряють її вибірково — її відсутність може стати причиною відмови вам у виїзді.

Якщо ви перетинаєте кордон на своєму авто, потрібно пред'явити прикордонникам водійське посвідчення міжнародного зразка, технічний паспорт на транспортний засіб, державний номерний знак, наклейку з позначенням країни, а також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.

