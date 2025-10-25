Видео
Полет с Wizz Air — как взять больше вещей и не платить за багаж

Полет с Wizz Air — как взять больше вещей и не платить за багаж

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 12:22
обновлено: 16:08
Подписка Wizz Priority — чем будет полезна пассажирам и стоит ли переплачивать
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Перед отпуском важно ознакомиться с правилами перевозки багажа, чтобы без лишних проблем и стрессов пройти регистрацию и посадку в аэропорту. В частности популярный венгерский лоукостер Wizz Air позволяет пассажирам без доплат брать с собой на борт только маленькую сумку, однако пассажир может приобрести услугу Wizz Priority, которая позволит взять с собой больше вещей.

О преимуществах этой услуги рассказал портал Skyscanner.

Читайте также:

Размеры ручной клади Wizz Priority

Каждому пассажиру компания позволяет брать с собой сумку или чемодан, размеры которых не превышают 40 x 30 x 20 см и весом не более 10 кг.

Преимущества Wizz Priority

С Wizz Priority вы можете забронировать большую ручную кладь. Кроме стандартной сумки, вы также можете взять с собой еще один чемодан на колесах размером не более 55 x 40 x 23 см и весом до 10 кг.

Часто такая услуга выходит дешевле, чем регистрация багажа, особенно для коротких поездок. Покупать Wizz Priority стоит во время бронирования, поскольку билеты могут быстро распродаться.

Wizz Priority также позволяет выбирать пассажирам места в самолете, и быстрее проходить посадку. У пассажиров Wizz Priority — отдельная очередь у ворот в аэропорту.

Цена Wizz Priority

Стоимость Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного рейса.

Напомним, Ryanair в следующем месяце отменит один из сборов. Пассажиры смогут сэкономить 20 евро на каждом рейсе.

Также мы писали, что недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

авиарейсы путешествие экономия Wizz Air туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
