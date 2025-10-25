Підписка Wizz Priority — чим буде корисна пасажирам та чи варто переплачувати

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Перед відпусткою важливо ознайомитися з правилами перевезення багажу, щоб без зайвих проблем та стресів пройти реєстрацію та посадку в аеропорту. Зокрема популярний угорський лоукостер Wizz Air дозволяє пасажирам без доплат брати з собою на борт лише маленьку сумку, проте пасажир може придбати послугу Wizz Priority, яка дасть змогу взяти із собою більше речей.

Про переваги цієї послуги розповів портал Skyscanner.

Розміри ручної поклажі Wizz Priority

Кожному пасажиру компанія дозволяє брати з собою сумку чи валізу, розміри яких не перевищують 40 x 30 x 20 см та вагою не більше 10 кг.

Переваги Wizz Priority

З Wizz Priority ви можете забронювати більшу ручну поклажу. Окрім стандартної сумки, ви також можете взяти з собою ще одну валізу на колесах розміром не більше 55 x 40 x 23 см і вагою до 10 кг.

Часто така послуга виходить дешевше, ніж реєстрація багажу, особливо для коротких поїздок. Купувати Wizz Priority варто під час бронювання, оскільки квитки можуть швидко розпродатися.

Wizz Priority також дозволяє обирати пасажирам місця в літаку, та швидше проходити посадку. У пасажирів Wizz Priority — окрема черга біля воріт в аеропорту.

Ціна Wizz Priority

Вартість Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу.

