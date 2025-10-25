Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Подорож з Wizz Air — як взяти більше речей і не платити за багаж

Подорож з Wizz Air — як взяти більше речей і не платити за багаж

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 12:22
Оновлено: 16:08
Підписка Wizz Priority — чим буде корисна пасажирам та чи варто переплачувати
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Перед відпусткою важливо ознайомитися з правилами перевезення багажу, щоб без зайвих проблем та стресів пройти реєстрацію та посадку в аеропорту. Зокрема популярний угорський лоукостер Wizz Air дозволяє пасажирам без доплат брати з собою на борт лише маленьку сумку, проте пасажир може придбати послугу Wizz Priority, яка дасть змогу взяти із собою більше речей.

Про переваги цієї послуги розповів портал Skyscanner.

Реклама
Читайте також:

Розміри ручної поклажі Wizz Priority

Кожному пасажиру компанія дозволяє брати з собою сумку чи валізу, розміри яких не перевищують 40 x 30 x 20 см та вагою не більше 10 кг.

Переваги Wizz Priority

З Wizz Priority ви можете забронювати більшу ручну поклажу. Окрім стандартної сумки, ви також можете взяти з собою ще одну валізу на колесах розміром не більше 55 x 40 x 23 см і вагою до 10 кг.

Часто така послуга виходить дешевше, ніж реєстрація багажу, особливо для коротких поїздок. Купувати Wizz Priority варто під час бронювання, оскільки квитки можуть швидко розпродатися.

Wizz Priority також дозволяє обирати пасажирам місця в літаку, та швидше проходити посадку. У пасажирів Wizz Priority — окрема черга біля воріт в аеропорту.

Ціна Wizz Priority

Вартість Wizz Priority варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу.

Нагадаємо, Ryanair наступного місяця скасує один зі зборів. Пасажири зможуть зекономити 20 євро на кожному рейсі.

Також ми писали, що нещодавно Європейський суд створив прецедент та розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

авіарейси подорож економія Wizz Air туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації