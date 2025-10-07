Пересечение границы с Польшей по железной дороге в 2025 году — правила и график работы пунктов пропуска

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

На пути из Украины в Польшу каждый украинец должен пройти контроль на пограничных пунктах пропуска. Перед путешествием стоит ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и правилами выезда и въезда. Вооружившись такой информацией, вы сможете грамотно спланировать время и не тратить нервы во время общения с пограничниками.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Польша, а также графиком работы железнодорожных пунктов пропуска.

Реклама

Читайте также:

Пересечение железнодорожных пунктов пропуска на границе Украина-Польша

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 8 железнодорожных пунктов пропуска, которые работают круглосуточно:

Рава-Русская — Верхрата;

Рава-Русская — Хребенне;

Хыров — Крьосценко;

Ягодин — Дорогуск;

Владимир-Волынский — Хрубешув;

Мостиска — Пшемысль;

Львов;

Изов.

Все железнодорожные пункты пропуска работают круглосуточно, однако время ожидания может расти из-за загруженности и во время пересменки. Кроме того, пункты пропуска всегда более загружены накануне выходных и праздников.

Для выезда из Украины в Польшу необходимо предъявить внутренний и биометрический загранпаспорт. Кроме того, с 16 августа 2025 года поляки проверяют ваше финансовое состояние. С новыми правилами, на 4 дня у вас на счету должно быть не менее 300 злотых (около 3 500 гривен).

Напомним, ранее мы рассказывали о правилах пересечения границы Украина-Молдова, а также знакомили читателей с графиком работы этих автомобильных пунктов пропуска.

Также мы писали, можно ли везти с собой сало через польско-украинскую границу. Правила Евросоюза регламентируют исчерпывающий перечень товаров, которые запрещено ввозить в страны-участницы.