Подорож залізницею до Польщі — що треба знати українцям

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 07:55
Перетин кордону з Польщею залізницею у 2025 році — правила та графік роботи пунктів пропуску
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

На шляху з України до Польщі кожен українець має пройти контроль на прикордонних пунктах пропуску. Перед подорожжю варто ознайомитися з графіком роботи пунктів пропуску та правилами виїзду та в'їзду. Озброївшись такою інформацією, ви зможете грамотно спланувати час та не витрачати нерви під час спілкування з прикордонниками.

Редакція Новини.LIVE ознайомить читачів із правилами перетину кордону Україна-Польща, а також графіком роботи залізничних пунктів пропуску.

Читайте також:

Перетин залізничних пунктів пропуску на кордоні Україна-Польща

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Польщею функціонує 8 залізничних пунктів пропуску, які працюють цілодобово: 

  • Рава-Руська — Верхрата;
  • Рава-Руська — Хребенне;
  • Хирів — Крьосценко;
  • Ягодин — Дорогуськ;
  • Володимир-Волинський — Хрубешув;
  • Мостиська — Перемишль;
  • Львів;
  • Ізов.

Усі залізничні пункти пропуску працюють цілодобово, проте час очікування може зростати через завантаженість та під час перезмінки. Окрім того, пункти пропуску завжди більш завантажені напередодні вихідних та свят.

Для виїзду з України до Польщі необхідно пред'явити внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Окрім того, з 16 серпня 2025 року поляки перевіряють ваш фінансовий стан. З новими правилами, на 4 дні у вас на рахунку має бути не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила перетину кордону Україна-Молдова, а також знайомили з графіком роботи цих автомобільних пунктів пропуску.

Також ми писали, чи можна везти із собою сало через польсько-український кордон. Правила Євросоюзу регламентують вичерпний перелік товарів, які заборонено ввозити до країн-учасниць.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
