Какая погода в Карпатах в начале октября и стоит ли ехать отдыхать

Начало и середина октября в Карпатах — это время, когда осень полностью вступает в свои права. Природа в горах меняет свои краски с зеленых на оранжевые цвета, утром воздух становится морозным, а вершины гор уже припорошил снег. В это время важно правильно оценить погодные условия, ведь от них зависят комфорт и безопасность в походе.

О погоде в Карпатах в период с 7 по 12 октября сообщает Meteoprog.

Погода в Карпатах в начале октября

Во вторник, 7 октября, температура воздуха в западных областях ожидается в пределах +3...+8 °С ночью и +9...+14 °С днем. Ветер в западных регионах переменных направлений.

В среду, 8 октября, температура воздуха в западных регионах ожидается в пределах +3...+8 °С ночью и +11...+16 °С днем. Ветер будет преобладать северного и северо-восточного направления, 7 - 12 м/с.

В четверг, 9 октября, в западной части Украины температура ожидается в пределах +3...+8 °С и днем +11...+17 °С.

В пятницу, 10 октября, днем ожидается постепенное прекращение осадков по всей стране и уменьшение облачности. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, в дневное время +12...+17 °С.

В субботу, 11 октября, под влиянием выступления антициклона по всей Украине ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °С, днем +13...+18 °С.

В воскресенье, 12 октября, осадков не ожидается по всей территории страны. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный, 5 - 10 м/с. Температура ночью составит +5...+10 °С, днем воздух прогреется до +14...+19 °С.

