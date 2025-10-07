Відео
Погода в Карпатах – чи варто їхати в гори на початку жовтня

Дата публікації: 7 жовтня 2025 10:12
Яка погода в Карпатах на початку жовтня та чи варто їхати на відпочинок
Туристка в осінніх Карпатах. Фото: freepik.com

Початок та середина жовтня в Карпатах — це пора, коли осінь повністю вступає у свої права. Природа у горах змінює свої барви із зелених на жовтогарячі кольори, зранку повітря стає морозним, а вершини гір вже припорошив сніг. В цей час важливо правильно оцінити погодні умови, адже від них залежать комфорт та безпека в поході.

Про погоду в Карпатах у період із 7 по 12 жовтня повідомляє Meteoprog.

Погода в Карпатах на початку жовтня

У вівторок, 7 жовтня, температура повітря в західних областях очікується в межах +3…+8 °С вночі та +9…+14 °С вдень. Вітер у західних регіонах змінних напрямків.

У середу, 8 жовтня, температура повітря в західних регіонах очікується в межах +3…+8 °С вночі та +11…+16 °С вдень. Вітер переважатиме північного та північно-східного напрямку, 7 – 12 м/с.

У четвер, 9 жовтня, у західній частині України температура очікується в межах +3…+8 °С та вдень +11...+17 °С.

У п'ятницю, 10 жовтня, вдень очікується поступове припинення опадів по всій країні та зменшення хмарності. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, у денний час +12…+17 °С.

У суботу, 11 жовтня, під впливом виступу антициклону по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів.  Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, удень +13…+18 °С.

У неділю, 12 жовтня, опадів не очікується по всій території країни. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +5…+10 °С, вдень повітря прогріється до +14…+19 °С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який маршрут варто обрати новачкам та досвідченим мандрівникам для походу на найвищу вершину України — Говерлу. Є чотири стежки — зелена, синя, жовта та червона.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
