Полет с Ryanair — почему могут не пустить в самолет беременную

Полет с Ryanair — почему могут не пустить в самолет беременную

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 06:12
обновлено: 16:28
Правила Ryanair 2026 - можно ли летать беременным
Самолет Ryanair. Фото: avianews.com

Популярная ирландская авиакомпания Ryanair требует у некоторых пассажиров отдельный документ, без которого не пустят на борт самолета. Речь идет о заключении врачей, в котором отмечается, может ли беременная женщина путешествовать на авиатранспорте. Однако такое требование выдвигается в отдельных случаях.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Можно ли путешествовать самолетами Ryanair беременным женщинам

Согласно рекомендациям Национальной службы здоровья, большинство женщин могут безопасно путешествовать на поздних сроках беременности только при условии получения туристической страховки. Пассажирам надо убедиться, что документ покрывает любые непредвиденные обстоятельства, в том числе связанные с беременностью медицинские услуги во время родов, преждевременные роды и расходы на изменение даты обратного путешествия, если роды начнутся раньше времени.

Правила авиакомпании Ryanair позволяют летать до 28 недели беременности, после этого срока будущим мамам надо будет иметь соответствующее разрешение от врача.

"Если у вас одноплодная беременность, путешествия не разрешаются после окончания 36-й недели беременности; для беременности двойней/тройней письмо о пригодности к полетам требуется между 28-32 неделями, и путешествия не разрешаются после окончания 32-й недели беременности", — говорится на сайте ирландского лоукостера.

Ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair анонсировал 15 новых рейсов из польского Катовице в популярные курорты и европейские города. Они будут добавлены в зимнее расписание.

Также мы писали, что недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

авиарейсы правила путешествие беременность туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
