Новые правила посадки Ryanair в ноябре — как сохранять билеты

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

В этом месяце ирландская авиакомпания Ryanair вводит новые правила, которые касаются посадочных талонов. Тысячи пассажиров могут столкнуться с неприятностями в аэропорту из-за незнания тех или иных нюансов. Тем, кто предварительно не зарегистрируется на рейс, также необходимо будет оплатить дополнительный сбор.

Об этом пишет The Sun.

Новые правила посадки Ryanair

Отмечается, что с 12 ноября бюджетная авиакомпания больше не будет выдавать печатные посадочные талоны. Пассажирам больше не придется дополнительно платить 62 евро за распечатку билета на стойке регистрации в аэропорту.

Чтобы пройти на посадку на самолет, пассажирам будет достаточно открыть на телефоне приложение Ryanair и показать сохраненный билет.

Однако по предварительным подсчетам, около 15% пассажиров Ryanair не пользуются телефонами.

В авиакомпании заверили, что даже в том случае, если вы потеряли телефон или разрядился аккумулятор в аэропорту, пассажир сможет сесть на самолет, если он уже предварительно зарегистрировался на рейс. Сотрудник на выходе на посадку поможет распечатать билет.

Все, кто не зарегистрируется перед вылетом, должны будут оплатить дополнительный сбор за регистрацию в аэропорту.

