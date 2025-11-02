Відео
Головна Мандри Ryanair змінює правила посадки — кому загрожують штрафи

Ryanair змінює правила посадки — кому загрожують штрафи

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 16:05
Оновлено: 16:34
Нові правила посадки Ryanair у листопаді — як зберігати квитки
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Цього місяця ірландська авіакомпанія Ryanair вводить нові правила, які стосуються посадкових талонів. Тисячі пасажирів можуть зіткнутися з неприємностями в аеропорту через незнання тих чи інших нюансів. Тим, хто попередньо не зареєструється на рейс, також необхідно буде сплатити додатковий збір.

Про це пише The Sun.

Нові правила посадки Ryanair

Зазначається, що з 12 листопада бюджетна авіакомпанія більше не буде видавати друковані посадкові талони. Пасажирам більше не доведеться додатково платити 62 євро за роздруківку квитка на стійці реєстрації в аеропорту.

Щоб пройти на посадку на літак, пасажирам буде достатньо відкрити на телефоні додаток Ryanair та показати збережений квиток.

Проте за попередніми підрахунками, близько 15 % пасажирів Ryanair не користуються телефонами.

У авіакомпанії запевнили, що навіть у тому випадку, якщо ви загубили телефон або розрядився акумулятор в аеропорту, пасажир зможе сісти на літак, якщо він вже попередньо зареєструвався на рейс. Співробітник на виході на посадку допоможе роздрукувати квиток.

Всі, хто не зареєструється перед вильотом, повинні будуть сплатити додатковий збір за реєстрацію в аеропорту.

Раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair анонсував 15 нових рейсів з польського Катовіце до популярних курортів та європейських міст. Їх буде додано до зимового розкладу.

Також ми писали, що нещодавно Європейський суд створив прецедент і розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

