Політ з Ryanair — чому можуть не пустити у літак вагітну

Політ з Ryanair — чому можуть не пустити у літак вагітну

Дата публікації: 8 листопада 2025 06:12
Оновлено: 16:28
Правила Ryanair 2026 — чи можна літати вагітним
Літак Ryanair. Фото: avianews.com

Популярна ірландська авіакомпанія Ryanair  вимагає у деяких пасажирів окремий документ, без якого не пустять на борт літака. Мова йде про висновок лікарів, в якому зазначається, чи може вагітна жінка подорожувати на авіатранспорті. Проте така вимога висувається в окремих випадках.

Про це пише Express.

Читайте також:

Чи можна подорожувати літаками Ryanair вагітним жінкам

Згідно з рекомендаціями Національної служби здоров'я, більшість жінок можуть безпечно подорожувати на пізніх термінах вагітності лише за умови отримання туристичної страховки. Пасажирам треба переконатися, що документ покриває будь-які непередбачувані обставини, зокрема пов'язані з вагітністю медичні послуги під час пологів, передчасні пологи і витрати на зміну дати зворотної подорожі, якщо пологи почнуться завчасно.

Правила авіакомпанії Ryanair дозволяють літати до 28 тижня вагітності, після цього терміну майбутнім мамам треба буде мати відповідний дозвіл від лікаря. 

"Якщо у вас одноплідна вагітність, подорожі не дозволяються після закінчення 36-го тижня вагітності; для вагітності двійнею/трійнею лист про придатність до польотів потрібен між 28-32 тижнями, і подорожі не дозволяються після закінчення 32-го тижня вагітності", — йдеться на сайті ірландського лоукостера.

Раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair анонсував 15 нових рейсів з польського Катовіце до популярних курортів та європейських міст. Їх буде додано до зимового розкладу.

Також ми писали, що нещодавно Європейський суд створив прецедент і розставив крапки на "і" щодо того, хто має нести відповідальність, якщо ваш пухнастик загубиться в аеропорту.

авіарейси правила подорож вагітність туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
