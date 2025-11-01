Как забрать свои вещи, если поезд УЗ уехал без вас

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

Многие украинцы путешествуют Укрзализныцей, ведь можно комфортно отдохнуть в поезде и потратить меньше средств, чем на поездку автобусом. Однако сейчас на маршрутах поездов довольно короткие остановки, и каждый из пассажиров может попасть в неприятную ситуацию, когда вышел за водичкой и остался на перроне.

Проводница рассказала в TikTok, что нужно делать в такой ситуации.

Как действовать, если поезд уехал без вас

Проводница объяснила, что в такой ситуации нужно позвонить на номер горячей линии Укрзализныци: 0-800-50-3111.

Путешественнику будет необходимо сообщить номер пропущенного поезда и станцию, на которой он остался. Контакт-центр свяжется с начальником поезда — он вместе с проводницей заберет вещи пассажира.

После этого начальник поезда договорится с пассажиром, где именно ему будет удобнее забрать свои вещи — на следующей станции или на конечной. По словам проводницы, вещи все это время хранят в надежном месте.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы опоздали на поезд. Вам надо уложиться в один час после отправления, иначе компания не вернет ни стоимости билета, ни стоимости плацкарты.

Также мы писали, что одна из пассажирок УЗ пожаловалась, что она едва не стала инвалидом после путешествия в Варшаву из-за того, что упала верхняя полка в купе.