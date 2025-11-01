Як забрати свої речі, якщо потяг УЗ поїхав без вас

Потяг на зупинці поїхав без вас — в УЗ пояснили, як діяти
Багато українців подорожують Укрзалізницею, адже можна комфортно відпочити в потязі та витратити менше коштів, ніж на поїздку автобусом. Проте нині на маршрутах поїздів доволі короткі зупинки, і кожен з пасажирів може потрапити у неприємну ситуацію, коли вийшов за водичкою і залишився на пероні.
Провідниця розповіла в TikTok, що потрібно робити в такій ситуації.
Як діяти, якщо потяг поїхав без вас
Провідниця пояснила, що в такій ситуації потрібно зателефонувати на номер гарячої лінії Укрзалізниці: 0-800-50-3111.
Мандрівнику буде необхідно повідомити номер пропущеного потяга та станцію, на якій він залишився. Контакт-центр зв'яжеться із начальником потягу — він разом із провідницею забере речі пасажира.
Після цього начальник потягу домовиться із пасажиром, де саме йому буде зручніше забрати свої речі — на наступній станції чи на кінцевій. За словами провідниці, речі увесь цей час зберігають у надійному місці.
@train_conductor_
Відповідь користувачу @bon1st♬ оригінальний звук - ПРОВІДНИЦЯ в ДЕКРЕТІ🤰🏼
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнилися на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.
Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави через те, що впала верхня полиця в купе.
Читайте Новини.LIVE!