Відео

Головна Мандри Потяг на зупинці поїхав без вас — в УЗ пояснили, як діяти

Потяг на зупинці поїхав без вас — в УЗ пояснили, як діяти

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 06:12
Оновлено: 16:51
Як забрати свої речі, якщо потяг УЗ поїхав без вас
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

Багато українців подорожують Укрзалізницею, адже можна комфортно відпочити в потязі та витратити менше коштів, ніж на поїздку автобусом. Проте нині на маршрутах поїздів доволі короткі зупинки, і кожен з пасажирів може потрапити у неприємну ситуацію, коли вийшов за водичкою і залишився на пероні.

Провідниця розповіла в TikTok, що потрібно робити в такій ситуації.

Читайте також:

Як діяти, якщо потяг поїхав без вас

Провідниця пояснила, що в такій ситуації потрібно зателефонувати на номер гарячої лінії Укрзалізниці: 0-800-50-3111.

Мандрівнику буде необхідно повідомити номер пропущеного потяга та станцію, на якій він залишився. Контакт-центр зв'яжеться із начальником потягу — він разом із провідницею забере речі пасажира.

Після цього начальник потягу домовиться із пасажиром, де саме йому буде зручніше забрати свої речі — на наступній станції чи на кінцевій. За словами провідниці, речі увесь цей час зберігають у надійному місці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнилися на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави через те, що впала верхня полиця в купе.

Укрзалізниця подорож поїзди речі туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
