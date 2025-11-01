Як забрати свої речі, якщо потяг УЗ поїхав без вас

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

Багато українців подорожують Укрзалізницею, адже можна комфортно відпочити в потязі та витратити менше коштів, ніж на поїздку автобусом. Проте нині на маршрутах поїздів доволі короткі зупинки, і кожен з пасажирів може потрапити у неприємну ситуацію, коли вийшов за водичкою і залишився на пероні.

Провідниця розповіла в TikTok, що потрібно робити в такій ситуації.

Як діяти, якщо потяг поїхав без вас

Провідниця пояснила, що в такій ситуації потрібно зателефонувати на номер гарячої лінії Укрзалізниці: 0-800-50-3111.

Мандрівнику буде необхідно повідомити номер пропущеного потяга та станцію, на якій він залишився. Контакт-центр зв'яжеться із начальником потягу — він разом із провідницею забере речі пасажира.

Після цього начальник потягу домовиться із пасажиром, де саме йому буде зручніше забрати свої речі — на наступній станції чи на кінцевій. За словами провідниці, речі увесь цей час зберігають у надійному місці.

