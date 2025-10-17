Куда сходить в Киеве осенью бесплатно — атмосферный парк

Осенняя Феофания. Фото: facebook.com/feofaniya.park

Осень — невероятная пора, когда природа надевает оранжевые одежды. Что может быть лучше шелеста листьев под ногами, душистого горячего кофе в руках и запаха леса? В Киеве есть невероятный парк "Феофания", который является отличным местом отдыха для жителей и гостей столицы, уставших от шума большого города.

Почему эту локацию стоит посетить осенью, рассказала пользовательница mariiapetrovaa в TikTok.

Осень в Феофании

Туристка рассказала, что в этом парке очень красиво, и он станет отличной локацией для атмосферных фотосессий. Его территория достигает 152 гектаров и равна 17 Мариинским паркам. Здесь много ухоженных аллей, цветущие клумбы, многолетние клены и чистые озера. Этот парк является настоящим оазисом среди шумного города, здесь можно прекрасно восстановить силы в единении с природой.

Во вторник и четверг вход на территорию парка свободный, однако в другие дни билет стоит совсем символическую сумму — 60 гривен. Добраться до "Феофании" можно со станции метро "Выставочный центр" на 556 маршрутке, она едет прямо к парку.

