Главная Путешествия Прогулка по Феофании — почему стоит посетить этот парк осенью

Прогулка по Феофании — почему стоит посетить этот парк осенью

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 20:25
обновлено: 20:00
Куда сходить в Киеве осенью бесплатно — атмосферный парк
Осенняя Феофания. Фото: facebook.com/feofaniya.park

Осень — невероятная пора, когда природа надевает оранжевые одежды. Что может быть лучше шелеста листьев под ногами, душистого горячего кофе в руках и запаха леса? В Киеве есть невероятный парк "Феофания", который является отличным местом отдыха для жителей и гостей столицы, уставших от шума большого города.

Почему эту локацию стоит посетить осенью, рассказала пользовательница mariiapetrovaa в TikTok.

Читайте также:

Осень в Феофании

Туристка рассказала, что в этом парке очень красиво, и он станет отличной локацией для атмосферных фотосессий. Его территория достигает 152 гектаров и равна 17 Мариинским паркам. Здесь много ухоженных аллей, цветущие клумбы, многолетние клены и чистые озера. Этот парк является настоящим оазисом среди шумного города, здесь можно прекрасно восстановить силы в единении с природой.

Во вторник и четверг вход на территорию парка свободный, однако в другие дни билет стоит совсем символическую сумму — 60 гривен. Добраться до "Феофании" можно со станции метро "Выставочный центр" на 556 маршрутке, она едет прямо к парку.

@mariiapetrovaa

Сохраняйте идею🧡 Добраться сюда можно от метро выставочный центр,там ездит маршрутка 556 едет прям под Феофанию ✨#кудипитикиев#осеньукиеве#феофанияпарк#осеннийкиев#местакиева

♬ we fell in love in october - girl in red

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные киевлянам. Вблизи города много парков, где можно хорошо провести время с семьей.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

Киев отдых путешествие природа осень парки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
