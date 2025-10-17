Куди сходити в Києві восени безплатно — атмосферний парк

Прогулянка Феофанією — чому варто відвідати цей парк восени
Осінь — неймовірна пора, коли природа вдягає жовтогарячі шати. Що може бути краще за шелест листя під ногами, запашну гарячу каву в руках та запах лісу? У Києві є неймовірний парк "Феофанія", який є відмінним місцем відпочинку для жителів та гостей столиці, які втомилися від шуму великого міста.
Чому цю локацію варто відвідати восени, розповіла користувачка mariiapetrovaa в TikTok.
Осінь у Феофанії
Туристка розповіла, що в цьому парку дуже гарно, і він стане відмінною локацією для атмосферних фотосесій. Його територія сягає 152 гектарів та дорівнює 17 Маріїнським паркам. Тут багато доглянутих алей, квітучі клумби, багаторічні клени та чисті озера. Цей парк є справжнім оазисом серед шумного міста, тут можна чудово відновити сили у єднанні з природою.
У вівторок та четвер вхід на територію парку вільний, проте в інші дні квиток коштує зовсім символічну суму — 60 гривень. Дістатися до "Феофанії" можна зі станції метро "Виставковий центр" на 556 маршрутці, вона їде просто до парку.
@mariiapetrovaa
