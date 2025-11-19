Куда отправиться в круизное путешествие зимой 2026 — страна в Европе

Рай среди гор и водопадов — самое красивое место для круизов
Эксперты назвали самое красивое место в мире для круизного путешествия — этот уникальный рай для туристов находится в Европе. Фьорды в Норвегии уже давно стали популярным местом среди путешественников, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни. Весной и летом здесь можно насладиться живописными видами драматических скалистых и зеленых ландшафтов и волшебных рыбацких поселков.
Об этом пишет Express.
Чем уникальна Норвегия
Зимой фьорды превращаются в невероятные сказочные пейзажи, а с октября по февраль в некоторых регионах можно увидеть северное сияние. Если вы всегда мечтали увидеть северное сияние — вам стоит бронировать круиз на январь или февраль, поскольку 2026 год, как ожидается, станет лучшим периодом за последнее десятилетие для наблюдения за северным сиянием.
Это связано с тем, что ожидается явление, которое случается раз в десятилетие — солнечный максимум. Во время этого редкого явления повышенная магнитная активность Солнца высвобождает заряженные частицы, которые сталкиваются с атмосферой Земли, создавая более яркие и частые полярные сияния.
Чем ближе вы будете находиться к Полярному кругу, тем больше у вас шансов увидеть сияние — отправляйтесь на Тромсе, Лофотенские острова, Альта и Свальбард. Даже без полярного сияния здесь есть на что посмотреть и чем заняться — недаром эти прекрасные пейзажи вдохновляли поэтов, писателей и художников на протяжении многих поколений. Каждый фьорд имеет свою уникальную красоту от гор и водопадов до живописных поселков и горных ферм.
