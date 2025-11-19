Відео
Рай серед гір та водоспадів — найкрасивіше місце для круїзів

Рай серед гір та водоспадів — найкрасивіше місце для круїзів

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 18:12
Оновлено: 12:07
Куди вирушити в круїзну подорож взимку 2026 — країна в Європі
Фіорди в Норвегії. Фото: tripadvisor.com

Експерти назвали найкрасивіше місце у світі для круїзної подорожі — цей унікальний рай для туристів знаходиться в Європі. Фіорди в Норвегії вже давно стали популярним місцем серед мандрівників, яке варто відвідати хоча б раз у житті. Навесні та влітку тут можна насолодитися мальовничими краєвидами драматичних скелястих і зелених ландшафтів та чарівних рибальських селищ.

Про це пише Express.

Читайте також:

Чим унікальна Норвегія

Взимку фіорди перетворюються на неймовірні казкові краєвиди, а з жовтня по лютий у деяких регіонах можна побачити північне сяйво. Якщо ви завжди мріяли побачити північне сяйво — вам варто бронювати круїз на січень або лютий, оскільки 2026 рік, як очікується, стане найкращим періодом за останнє десятиліття для спостереження за північним сяйвом. 

Це пов'язано з тим, що очікується явище, яке трапляється раз на десятиліття — сонячний максимум. Під час цього рідкісного явища підвищена магнітна активність Сонця вивільняє заряджені частинки, які стикаються з атмосферою Землі, створюючи яскравіші та частіші полярні сяйва. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чим ближче ви будете знаходитись до Полярного кола, тим більше у вас шансів побачити сяйво — вирушайте до Тромсе, Лофотенських островів, Альта та Свальбарда. Навіть без полярного сяйва тут є на що подивитися і чим зайнятися — недарма ці прекрасні пейзажі надихали поетів, письменників і художників протягом багатьох поколінь. Кожен фіорд має свою унікальну красу від гір та водоспадів до мальовничих селищ та гірських ферм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найзеленіший острів Канарських островів. Близько 11% його території охоплює густий лавровий ліс, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

подорож Норвегія Європа зима туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
