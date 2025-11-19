Куди вирушити в круїзну подорож взимку 2026 — країна в Європі

Фіорди в Норвегії. Фото: tripadvisor.com

Експерти назвали найкрасивіше місце у світі для круїзної подорожі — цей унікальний рай для туристів знаходиться в Європі. Фіорди в Норвегії вже давно стали популярним місцем серед мандрівників, яке варто відвідати хоча б раз у житті. Навесні та влітку тут можна насолодитися мальовничими краєвидами драматичних скелястих і зелених ландшафтів та чарівних рибальських селищ.

Про це пише Express.

Чим унікальна Норвегія

Взимку фіорди перетворюються на неймовірні казкові краєвиди, а з жовтня по лютий у деяких регіонах можна побачити північне сяйво. Якщо ви завжди мріяли побачити північне сяйво — вам варто бронювати круїз на січень або лютий, оскільки 2026 рік, як очікується, стане найкращим періодом за останнє десятиліття для спостереження за північним сяйвом.

Це пов'язано з тим, що очікується явище, яке трапляється раз на десятиліття — сонячний максимум. Під час цього рідкісного явища підвищена магнітна активність Сонця вивільняє заряджені частинки, які стикаються з атмосферою Землі, створюючи яскравіші та частіші полярні сяйва.

Чим ближче ви будете знаходитись до Полярного кола, тим більше у вас шансів побачити сяйво — вирушайте до Тромсе, Лофотенських островів, Альта та Свальбарда. Навіть без полярного сяйва тут є на що подивитися і чим зайнятися — недарма ці прекрасні пейзажі надихали поетів, письменників і художників протягом багатьох поколінь. Кожен фіорд має свою унікальну красу від гір та водоспадів до мальовничих селищ та гірських ферм.

