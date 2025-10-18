Видео
Видео

Райский отдых для пенсионеров — направления в Европе

Райский отдых для пенсионеров — направления в Европе

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 16:05
обновлено: 11:38
Отдых для пенсионеров в Европе осенью - лучшие курорты (фото)
Пенсионеры на отдыхе. Фото: freepik.com

Отдых на курорте для людей пожилого возраста — это прекрасная возможность укрепить здоровье и насладиться новыми впечатлениями. Однако на многих популярных туристических направлениях часто проводят различные вечеринки, которые могут мешать. Стоит выбирать курорты, которые предлагают не только теплое море и солнце, но и разнообразные процедуры для оздоровления.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Куда полететь на отдых пенсионерам

Популярная туристическая компания TUI Musement проанализировала курортные направления для людей пожилого возраста и составила собственный рейтинг. Возглавил его популярный прибрежный город Ларнака на Кипре с оценкой 8,76. Пенсионеры восхищаются горами Троодос — крупнейшим горным массивом на Кипре, деревнями Лефкара, известными кружевной вышивкой и филигранным серебром, а также традиционным средневековым поселением Фикарду.

Второе место заняла еще одна жемчужина Средиземноморья — остров Скиатос в Греции. Это место стало известным во всем мире после съемок фильма "Мамма Миа!".

Бронзовым призером стал португальский остров Мадейра, который в Интернете прозвали "европейскими Гавайями". Туристы хвалят его за захватывающие виды со скал Кабу-Гиран, а также тропические сады Монте-Палас.

Топ-5 європейських курортів для пенсіонерів - фото 1
Пейзажи острова Мадейра. Фото: visitmadeira.com

Четвертое место в рейтинге TUI занял греческий остров Кефалония. Пенсионеры полюбили его за знаменитые белые пески, впечатляющие скалы пляжа Миртос, а также кристально чистые воды в пещере Мелиссани.

Закрывает пятерку фаворитов итальянский город Сорренто, где туристы могут исследовать древние достопримечательности Помпеи или покататься на лодке по побережью Амальфи.

Ранее мы рассказывали об удивительном райском уголке — острове Мон-Сен-Мишель, расположенном между Нормандией и Бретанью во Франции. Хотя это очень популярная локация среди туристов, здесь проживает всего 29 человек.

Также мы писали, в какой стране Европы платят самые высокие пенсии. Здесь выплаты пожилым людям в пять раз превышают сумму, необходимую им для закрытия своих базовых потребностей.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
