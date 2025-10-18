Отдых для пенсионеров в Европе осенью - лучшие курорты (фото)

Пенсионеры на отдыхе. Фото: freepik.com

Отдых на курорте для людей пожилого возраста — это прекрасная возможность укрепить здоровье и насладиться новыми впечатлениями. Однако на многих популярных туристических направлениях часто проводят различные вечеринки, которые могут мешать. Стоит выбирать курорты, которые предлагают не только теплое море и солнце, но и разнообразные процедуры для оздоровления.

Куда полететь на отдых пенсионерам

Популярная туристическая компания TUI Musement проанализировала курортные направления для людей пожилого возраста и составила собственный рейтинг. Возглавил его популярный прибрежный город Ларнака на Кипре с оценкой 8,76. Пенсионеры восхищаются горами Троодос — крупнейшим горным массивом на Кипре, деревнями Лефкара, известными кружевной вышивкой и филигранным серебром, а также традиционным средневековым поселением Фикарду.

Второе место заняла еще одна жемчужина Средиземноморья — остров Скиатос в Греции. Это место стало известным во всем мире после съемок фильма "Мамма Миа!".

Бронзовым призером стал португальский остров Мадейра, который в Интернете прозвали "европейскими Гавайями". Туристы хвалят его за захватывающие виды со скал Кабу-Гиран, а также тропические сады Монте-Палас.

Пейзажи острова Мадейра. Фото: visitmadeira.com

Четвертое место в рейтинге TUI занял греческий остров Кефалония. Пенсионеры полюбили его за знаменитые белые пески, впечатляющие скалы пляжа Миртос, а также кристально чистые воды в пещере Мелиссани.

Закрывает пятерку фаворитов итальянский город Сорренто, где туристы могут исследовать древние достопримечательности Помпеи или покататься на лодке по побережью Амальфи.

