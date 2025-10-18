Відпочинок для пенсіонерів в Європі восени — найкращі курорти (фото)

Пенсіонери на відпочинку. Фото: freepik.com

Відпочинок на курорті для людей літнього віку — це чудова можливість укріпити здоров'я та насолодитися новими враженнями. Проте на багатьох популярних туристичних напрямках часто проводять різні вечірки, які можуть заважати. Варто обирати курорти, які пропонують не лише тепле море та сонце, а й різноманітні процедури для оздоровлення.

Про це пише Daily Express.

Куди полетіти на відпочинок пенсіонерам

Популярна туристична компанія TUI Musement проаналізувала курортні напрямки для людей літнього віку і склала власний рейтинг. Очолило його популярне прибережне місто Ларнака на Кіпрі із оцінкою 8,76. Пенсіонери захоплюються горами Троодос — найбільшим гірським масивом на Кіпрі, селами Лефкара, відомими мереживною вишивкою та філігранним сріблом, а також традиційним середньовічним поселенням Фікарду.

Друге місце посіла ще одна перлина Середземномор'я — острів Скіатос у Греції. Це місце стало відомим у всьому світі після зйомок стрічки "Мамма Міа!".

Бронзовим призером став португальський острів Мадейра, який в Інтернеті прозвали "європейськими Гаваями". Туристи хвалять його за захоплюючі краєвиди зі скель Кабу-Гіран, а також тропічні сади Монте-Палас.

Краєвиди острова Мадейра. Фото: visitmadeira.com

Четверте місце в рейтингу TUI посів грецький острів Кефалонія. Пенсіонери полюбили його за знамениті білі піски, вражаючі скелі пляжу Міртос, а також кришталево чисті води в печери Меліссані.

Закриває п'ятірку фаворитів італійське місто Сорренто.Тут туристи можуть дослідити стародавні пам'ятки Помпеї або покататися на човні узбережжям Амальфі.

