Годовой проездной Wizz Air — какие имеет преимущества, сколько стоит и стоит ли покупать

Год безлимитных полетов — сколько стоит проездной Wizz Air
Популярный венгерский лоукостер Wizz Air дает пассажирам возможность покупать билеты на большое количество направлений всего по 10 евро (около 500 гривен). Компания возобновила действие программы, которая была впервые введена в 2024 году. Чтобы воспользоваться предложением, нужно приобрести годовой проездной.
Программа лояльности "All You Can Fly"
Компания предлагает клиентам неограниченное количество перелетов за годовую плату в размере 499 евро (около 24 тысяч гривен). Путешественники смогут в течение года летать сколько угодно раз на 34 направления в Европе и на Ближнем Востоке. Билет в одну сторону будет стоить всего 10 евро. Однако предложение ограничено — доступно только 10 000 безлимитных проездных.
В компании предостерегли, что билеты нельзя покупать заранее. В зависимости от наличия мест, все поездки необходимо бронировать в течение 72 часов.
Такой проездной идеально подойдет для людей, которые работают удаленно или имеют свободный график, ведь им не нужно заранее планировать свой отпуск.
