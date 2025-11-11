Годовой проездной Wizz Air — какие имеет преимущества, сколько стоит и стоит ли покупать

Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air дает пассажирам возможность покупать билеты на большое количество направлений всего по 10 евро (около 500 гривен). Компания возобновила действие программы, которая была впервые введена в 2024 году. Чтобы воспользоваться предложением, нужно приобрести годовой проездной.

Программа лояльности "All You Can Fly"

Компания предлагает клиентам неограниченное количество перелетов за годовую плату в размере 499 евро (около 24 тысяч гривен). Путешественники смогут в течение года летать сколько угодно раз на 34 направления в Европе и на Ближнем Востоке. Билет в одну сторону будет стоить всего 10 евро. Однако предложение ограничено — доступно только 10 000 безлимитных проездных.

В компании предостерегли, что билеты нельзя покупать заранее. В зависимости от наличия мест, все поездки необходимо бронировать в течение 72 часов.

Такой проездной идеально подойдет для людей, которые работают удаленно или имеют свободный график, ведь им не нужно заранее планировать свой отпуск.

