Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Рік безлімітних польотів — скільки вартує проїзний Wizz Air

Рік безлімітних польотів — скільки вартує проїзний Wizz Air

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 05:12
Оновлено: 16:23
Річний проїзний Wizz Air — які має переваги, скільки коштує та чи варто купувати
Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний угорський лоукостер Wizz Air дає пасажирам можливість купувати квитки на велику кількість напрямків усього по 10 євро (близько 500 гривень). Компанія відновила дію програми, яка була вперше запроваджена у 2024 році. Щоб скористатися пропозицією, потрібно придбати річний проїзний.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про проїзний Wizz Air.

Реклама
Читайте також:

Програма лояльності "All You Can Fly" 

Компанія пропонує клієнтам необмежену кількість перельотів за річну плату в розмірі 499 євро (близько 24 тисяч гривень). Мандрівники зможуть протягом року літати скільки завгодно разів на 34 напрямки в Європі та на Близькому Сході. Квиток в один бік вартуватиме лише 10 євро. Проте пропозиція обмежена — доступно лише 10 000 безлімітних проїзних.

В компанії застерегли, що квитки не можна купувати заздалегідь. Залежно від наявності місць, всі поїздки необхідно бронювати протягом 72 годин. 

Такий проїзний ідеально підійде для людей, які працюють віддалено чи мають вільний графік, тому їм не потрібно заздалегідь планувати свою відпустку.

Раніше ми розповідали про переваги додаткової послуги Wizz Priority. Її вартість варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу. 

Також ми писали, що Wizz Air анонсував нові рейси зі столиці Словаччини. Компанія додала 12 нових маршрутів до Молдови, Італії, Німеччини та інших країн.

авіарейси подорож Wizz Air туризм квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації