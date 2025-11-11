Річний проїзний Wizz Air — які має переваги, скільки коштує та чи варто купувати

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний угорський лоукостер Wizz Air дає пасажирам можливість купувати квитки на велику кількість напрямків усього по 10 євро (близько 500 гривень). Компанія відновила дію програми, яка була вперше запроваджена у 2024 році. Щоб скористатися пропозицією, потрібно придбати річний проїзний.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про проїзний Wizz Air.

Реклама

Читайте також:

Програма лояльності "All You Can Fly"

Компанія пропонує клієнтам необмежену кількість перельотів за річну плату в розмірі 499 євро (близько 24 тисяч гривень). Мандрівники зможуть протягом року літати скільки завгодно разів на 34 напрямки в Європі та на Близькому Сході. Квиток в один бік вартуватиме лише 10 євро. Проте пропозиція обмежена — доступно лише 10 000 безлімітних проїзних.

В компанії застерегли, що квитки не можна купувати заздалегідь. Залежно від наявності місць, всі поїздки необхідно бронювати протягом 72 годин.

Такий проїзний ідеально підійде для людей, які працюють віддалено чи мають вільний графік, тому їм не потрібно заздалегідь планувати свою відпустку.

Раніше ми розповідали про переваги додаткової послуги Wizz Priority. Її вартість варіюється від 5 до 35 євро та залежить від сезону, часу бронювання квитка та конкретного рейсу.

Також ми писали, що Wizz Air анонсував нові рейси зі столиці Словаччини. Компанія додала 12 нових маршрутів до Молдови, Італії, Німеччини та інших країн.