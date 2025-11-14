Видео
Главная Путешествия Роскошный дворец, где можно заночевать по цене обеда в McDonald's

Роскошный дворец, где можно заночевать по цене обеда в McDonald's

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 10:12
обновлено: 17:17
Турист раскрыл локацию, где в Украине можно переночевать во дворце (видео)
Дворец в селе Качановка. Фото: Pinterest

Несмотря на пасмурную и холодную погоду — весна не время, чтобы грустить дома. На территории нашей страны много уникальных уголков, которые поразят каждого. Один из туристов нашел старинный дворец с невероятной архитектурой, где можно не только насладиться красотой, но и остаться на ночь.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok поделился локацией старинного дворца.

Читайте также:

Где в Украине можно заночевать в настоящем дворце

Уникальный дворец 18 века расположен в Черниговской области в селе Качановка. Заночевать здесь стоит символическую сумму — 600 гривен с человека.

Тревел-блогер предупредил, что внутри дворца далеко не 5-звездочные апартаменты, однако комфортно. Зато из дворца открываются невероятные виды - он окружен красивым и огромным парком. Локация довольно непопулярная, поэтому даже на выходных во дворце мало людей.

Однако путешественник предупредил, что во дворце нет отопления, поэтому лучше приезжать в теплое время года. На его территории также нет никаких ресторанов, а потому надо заранее подготовить себе еду в путешествие.

@vadymgrinko

Посмотреть мою карту путешествий по Украине можно здесь ➡️ vadymgrinko.com Хотели бы заночевать в такой усадьбе? Как по мне это вау-опыт 😱💔 📍Качановка Но перед тем, как будете бронировать, прочитайте: 1️⃣ в усадьбе очень холодно и пока нет отопления. Неизвестно, будет ли оно зимой, поэтому вариант либо ехать летом, либо брать какую-то грелку 2️⃣ конкретно в этом видовом номере с балконом на дворец нет гардеробной - она общая на первом этаже. 3️⃣ есть номера с собственным туалетом, но они без балкона и без вида на дворец. 4️⃣ ресторана или кафе здесь нет, поэтому еду лучше брать с собой. #путешествуйукраиной

♬ Brass funk on TV and entertainment programs(1527933) - zomap

Ранее турист поделился подборкой недооцененных городов в Украине для идеального осеннего отпуска. Их можно посетить вместе с семьей и друзьями и восстановить силы после тяжелых будней.

Также мы писали, что в рамках благотворительного проекта "Голоса Бакоты" был создан новый туристический маршрут, который соединил село Гораевка с Бакотским заливом. Его можно преодолевать пешком, на велосипеде или на авто

путешествие Украина история Черниговская область архитектура
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
