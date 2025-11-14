Турист раскрыл локацию, где в Украине можно переночевать во дворце (видео)

Дворец в селе Качановка. Фото: Pinterest

Несмотря на пасмурную и холодную погоду — весна не время, чтобы грустить дома. На территории нашей страны много уникальных уголков, которые поразят каждого. Один из туристов нашел старинный дворец с невероятной архитектурой, где можно не только насладиться красотой, но и остаться на ночь.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok поделился локацией старинного дворца.

Где в Украине можно заночевать в настоящем дворце

Уникальный дворец 18 века расположен в Черниговской области в селе Качановка. Заночевать здесь стоит символическую сумму — 600 гривен с человека.

Тревел-блогер предупредил, что внутри дворца далеко не 5-звездочные апартаменты, однако комфортно. Зато из дворца открываются невероятные виды - он окружен красивым и огромным парком. Локация довольно непопулярная, поэтому даже на выходных во дворце мало людей.

Однако путешественник предупредил, что во дворце нет отопления, поэтому лучше приезжать в теплое время года. На его территории также нет никаких ресторанов, а потому надо заранее подготовить себе еду в путешествие.

@vadymgrinko Посмотреть мою карту путешествий по Украине можно здесь ➡️ vadymgrinko.com Хотели бы заночевать в такой усадьбе? Как по мне это вау-опыт 😱💔 📍Качановка Но перед тем, как будете бронировать, прочитайте: 1️⃣ в усадьбе очень холодно и пока нет отопления. Неизвестно, будет ли оно зимой, поэтому вариант либо ехать летом, либо брать какую-то грелку 2️⃣ конкретно в этом видовом номере с балконом на дворец нет гардеробной - она общая на первом этаже. 3️⃣ есть номера с собственным туалетом, но они без балкона и без вида на дворец. 4️⃣ ресторана или кафе здесь нет, поэтому еду лучше брать с собой. #путешествуйукраиной ♬ Brass funk on TV and entertainment programs(1527933) - zomap

