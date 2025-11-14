Турист розкрив локацію, де в Україні можна переночувати в палаці (відео)

Палац у селі Качанівка. Фото: Pinterest

Попри похмуру та холодну погоду — весна не час, щоб сумувати вдома. На території нашої країни багато унікальних куточків, які вразять кожного. Один із туристів знайшов старовинний палац із неймовірною архітектурою, де можна не лише насолодитися красою, а й залишитися на ніч.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok поділився локацією старовинного палацу.

Де в Україні можна заночувати у справжньому палаці

Унікальний палац 18 століття розташований в Чернігівській області у селі Качанівка. Заночувати тут вартує символічну суму — 600 гривень з людини.

Тревел-блогер попередив, що всередині палацу далеко не 5-зіркові апартаменти, проте комфортно. Зате з палацу відкриваються неймовірні краєвиди — він оточений красивим та величезним парком. Локація доволі непопулярна, тож навіть на вихідних в палаці мало людей.

Проте мандрівник попередив, що в палаці немає опалення, ттож краще приїджати у теплу пору року. На його території також немає жодних ресторанів, а тому треба заздалегідь підготувати собі їжу в подорож.

@vadymgrinko Глянути мою мапу подорожей Україною можна тут ➡️ vadymgrinko.com Хотіли би заночувати в такій садибі? Як на мене це вау-досвід 😱💔 📍Качанівка Але перед тим, як будете бронювати, прочитайте: 1️⃣ в садибі дуже холодно і поки немає опалення. Невідомо, чи буде воно взимку, тому варіант або їхати влітку, або брати якусь грілку 2️⃣ конкретно у цьому видовому номері з балконом на палац немає вбиральні - вона спільна на першому поверсі. 3️⃣ є номери з власним туалетом, але вони без балкону і без виду на палац. 4️⃣ ресторану або кафе тут немає, тому їжу краще брати з собою. #подорожуйукраїною ♬ Brass funk on TV and entertainment programs(1527933) - zomap

Раніше турист поділився підбіркою недооцінених міст в Україні для ідеальної осінньої відпустки. Їх можна відвідати разом з родиною та друзями й відновити сили після важких буднів.

Також ми писали, що в рамках благодійного проєкту "Голоси Бакоти" було створено новий туристичний маршрут, який з’єднав село Гораївка з Бакотською затокою. Його можна долати пішки, на велосипеді чи на авто