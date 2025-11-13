Де відпочити на вихідних з дітьми — цікаві музеї у Києві

Школярі відвідують иузей. Фото: freepik.com

У листопаді погода не дуже радує українців — попри тепло, Україну постійно накривають дощі та тумани, які не дають модливості вибратися на природу. Проте не варто через неї сидіти на вихідних вдома. В Києві повно цікавих локацій, які можна відвідати із дітьми, розважити їх та дізнатися багато нового.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які музеї варто відвідати родинам з дітьми в столиці.

Реклама

Читайте також:

Експерименаріум: музей науки і техніки

Ідеальне місце для допитливих малюків. В цьому музеї понад 300 експонатів, що демонструють закони фізики. В Експериментаріум часто проводять цікаві заходи, а після екскурсій можна пообідати в кафе поруч та прогулятися торговим центром. Музей знаходиться за адресою вул. Борщагівська 154 (станція швидкісного трамвая "Індустріальна").

Національний науково-природничий музей Національної академії наук України

Це неймовірна локація, де діти поринуть в історію стародавніх віків. Він має 24 величезні зали, які зберігають понад 30 тисяч експонатів. Музей розташований за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 15 (5 хвилин від ст. м. Театральна).

Київський музей порцеляни

Це місце заснував журналіст Олександр Швець, який збирав унікальну колекцію порцелянових виробів із різних куточків світу більше 30 років. Саме в стінах цього музея зберігається той самий півник з Бородянки, який символізує незламний дух українців. Музей знаходиться за адресою: Вознесенський узвіз, 28, що 10 хвилин прогулянки від м. Контрактова площа. Він працює щодня з 10 ранку до 19 години.

Раніше турист поділився підбіркою недооцінених міст в Україні для ідеальної осінньої відпустки. Їх можна відвідати разом з родиною та друзями й відновити сили після важких буднів.

Також ми писали, що в рамках благодійного проєкту "Голоси Бакоти" було створено новий туристичний маршрут, який з’єднав село Гораївка з Бакотською затокою. Його можна долати пішки, на велосипеді чи на авто.