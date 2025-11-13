Где отдохнуть на выходных с детьми — интересные музеи в Киеве

Школьники посещают музей. Фото: freepik.com

В ноябре погода не очень радует украинцев — несмотря на тепло, Украину постоянно накрывают дожди и туманы, которые не дают возможности выбраться на природу. Однако не стоит из-за нее сидеть на выходных дома. В Киеве полно интересных локаций, которые можно посетить с детьми, развлечь их и узнать много нового.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие музеи стоит посетить семьям с детьми в столице.

Реклама

Читайте также:

Экспериментариум: музей науки и техники

Идеальное место для любознательных малышей. В этом музее более 300 экспонатов, демонстрирующих законы физики. В Экспериментариум часто проводят интересные мероприятия, а после экскурсий можно пообедать в кафе рядом и прогуляться по торговому центру. Музей находится по адресу ул. Борщаговская 154 (станция скоростного трамвая "Индустриальная").

Национальный научно-природоведческий музей Национальной академии наук Украины

Это невероятная локация, где дети окунутся в историю древних веков. Он имеет 24 огромных зала, которые хранят более 30 тысяч экспонатов. Музей расположен по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 15 (5 минут от ст. м. Театральная).

Киевский музей фарфора

Это место основал журналист Александр Швец, который собирал уникальную коллекцию фарфоровых изделий из разных уголков мира более 30 лет. Именно в стенах этого музея хранится тот самый петушок из Бородянки, который символизирует несокрушимый дух украинцев. Музей находится по адресу: Вознесенский спуск, 28, что 10 минут прогулки от м. Контрактовая площадь. Он работает ежедневно с 10 утра до 19 часов.

Ранее турист поделился подборкой недооцененных городов в Украине для идеального осеннего отпуска. Их можно посетить вместе с семьей и друзьями и восстановить силы после тяжелых будней.

Также мы писали, что в рамках благотворительного проекта "Голоса Бакоты" был создан новый туристический маршрут, который соединил село Гораевка с Бакотским заливом. Его можно преодолевать пешком, на велосипеде или на авто.