Пересечение границы в 2025 году — какие лекарства нельзя ввозить в Европу

Собирая аптечку в путешествие, мы берем лекарства, которые спасут от насморка или тошноты. Однако некоторые препараты, которые без рецептов можно приобрести в наших аптеках, в европейских странах могут считаться наркотиками или сильнодействующими веществами. В Евросоюзе существует перечень лекарств, ввоз которых запрещен.

Новини.LIVE расскажут, какие лекарства нельзя перевозить через границу.

Путешественникам разрешено брать с собой в поездку безрецептурные лекарства без сильно выраженного действия — обезболивающие, противоаллергические, таблетки от тошноты и витамины. Однако введены ограничения по их количеству и стоимости. В частности, в большинстве стран ЕС можно ввозить до 5 упаковок медикаментов (по 20 таблеток в каждой) на одного человека, а их общая стоимость не должна превышать 430 евро (19 300 гривен). Все препараты должны храниться в оригинальной упаковке и с инструкциями, чтобы не вызвать у таможенников никаких подозрений.

В страны Евросоюза запрещено перевозить рецептурные лекарства — психотропные и наркотические препараты, а также медикаменты с кодеином и эфедрином. Последние входят в состав "Нурофен Плюс", "Кетанова" и "Бронхолитина". Также исключительно с рецептом разрешается ввоз лекарств с барбитуратами — "Валокордин", "Барбовал" и "Корвалол".

Если вы не можете обойтись без рецептурных лекарств, вам необходимо взять с собой определенный пакет документов:

копию медицинской карты, в которой засвидетельствовано, какие лекарства вам необходимы для поддержания надлежащего состояния здоровья, а также схему лечения;

рецепт с подписью и печатью врача на конкретный препарат, желательно, чтобы было указано международное название лекарства (латиницей);

чек из аптеки, где покупались все рецептурные препараты.

