Відео

Головна Мандри Розвернуть на кордоні — які ліки не можна брати в Європу

Розвернуть на кордоні — які ліки не можна брати в Європу

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 18:12
Оновлено: 11:48
Перетин кордону у 2025 році — які ліки не можна ввозити в Європу
Митний контроль на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Збираючи аптечку у подорож, ми беремо ліки, які врятують від нежитю чи нудоти. Проте деякі препарати, які без рецептів можна придбати в наших аптеках, в європейських країнах можуть вважатися наркотиками чи сильнодійними речовинами. В Євросоюзі існує перелік ліків, ввезення яких заборонено.

Новини.LIVE розкажуть, які ліки не можна перевозити через кордон.

Читайте також:

Які ліки не варто брати із собою в подорож

Мандрівникам дозволено брати із собою в поїздку безрецептурні ліки без сильно вираженої дії — знеболювальні, протиалергічні, таблетки від нудоти та вітаміни. Проте введені обмеження щодо їхньої кількості та вартості. Зокрема, в більшості країн ЄС можна ввозити до 5 упаковок медикаментів (по 20 таблеток у кожній) на одну людину, а їхня загальна вартість не повинна перевищувати 430 євро (19 300 гривень). Усі препарати мають зберігатися в оригінальній упаковці та з інструкціями, щоб не викликати у митників жодних підозр.

До країн Євросоюзу заборонено перевозити рецептурні ліки — психотропні та наркотичні препарати, а також медикаменти із кодеїном та ефедрином. Останні входять до складу "Нурофен Плюс", "Кетанова" та "Бронхолітина". Також виключно з рецептом дозволяється ввезення ліків із барбітуратами — "Валокордин", "Барбовал" та "Корвалол".

Якщо ви не можете обійтися без рецептурних ліків, вам необхідно взяти із собою певний пакет документів:

  • копію медичної карти, в якій засвідчено, які ліки вам необхідні для підтримки належного стану здоров'я, а також схему лікування;
  • рецепт із підписом і печаткою лікаря на конкретний препарат, бажано, щоб була зазначена міжнародна назва ліків (латиницею);
  • чек з аптеки, де купувалися всі рецептурні препарати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про правила виїзду за межі України, а також знайомили читачів з актуальною інформацією про стан черг на пунктах пропуску із Польщею.

Також ми писали, які ліки варто брати із собою в кожну подорож. Вони можуть виручити вас майже у будь-якій непередбачуваній ситуації.

Європейський союз подорож ліки туризм виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
