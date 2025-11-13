Перетин кордону у 2025 році — які ліки не можна ввозити в Європу

Митний контроль на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Збираючи аптечку у подорож, ми беремо ліки, які врятують від нежитю чи нудоти. Проте деякі препарати, які без рецептів можна придбати в наших аптеках, в європейських країнах можуть вважатися наркотиками чи сильнодійними речовинами. В Євросоюзі існує перелік ліків, ввезення яких заборонено.

Новини.LIVE розкажуть, які ліки не можна перевозити через кордон.

Які ліки не варто брати із собою в подорож

Мандрівникам дозволено брати із собою в поїздку безрецептурні ліки без сильно вираженої дії — знеболювальні, протиалергічні, таблетки від нудоти та вітаміни. Проте введені обмеження щодо їхньої кількості та вартості. Зокрема, в більшості країн ЄС можна ввозити до 5 упаковок медикаментів (по 20 таблеток у кожній) на одну людину, а їхня загальна вартість не повинна перевищувати 430 євро (19 300 гривень). Усі препарати мають зберігатися в оригінальній упаковці та з інструкціями, щоб не викликати у митників жодних підозр.

До країн Євросоюзу заборонено перевозити рецептурні ліки — психотропні та наркотичні препарати, а також медикаменти із кодеїном та ефедрином. Останні входять до складу "Нурофен Плюс", "Кетанова" та "Бронхолітина". Також виключно з рецептом дозволяється ввезення ліків із барбітуратами — "Валокордин", "Барбовал" та "Корвалол".

Якщо ви не можете обійтися без рецептурних ліків, вам необхідно взяти із собою певний пакет документів:

копію медичної карти, в якій засвідчено, які ліки вам необхідні для підтримки належного стану здоров'я, а також схему лікування;

рецепт із підписом і печаткою лікаря на конкретний препарат, бажано, щоб була зазначена міжнародна назва ліків (латиницею);

чек з аптеки, де купувалися всі рецептурні препарати.

