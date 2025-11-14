Видео
Ryanair массово закрывает рейсы в Европе

Дата публикации 14 ноября 2025 20:25
обновлено: 20:59
Ryanair отменит еще часть рейсов в Испанию и Германию — направления
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Популярная ирландская авиакомпания планирует сократить еще больше рейсов по всей Европе в следующем году. В Ryanair объявили об этом через несколько месяцев после того, как в Испании лукостер отменил два миллиона мест. Решение связано с существенным ростом налогов и сборов аэропортов.

Об этом пишет The Sun.

Ryanair продолжает сокращать рейсы

Ранее в этом году бюджетная авиакомпания заявила, что отменит все рейсы в три французских аэропорта — Бержерак, Брив и Страсбург. Впрочем, представители лоукостера заявили, что планируют сократить еще больше рейсов, что повлияет на пассажиров летом 2026 года.

Новые налоги в некоторых странах ЕС предусматривают дополнительные расходы в размере 4,77 евро за билет на короткомагистральные рейсы, что не рентабельно для компании.

В Ryanair сообщили, что следующим летом в Испании будет отменено еще 1,2 миллиона мест. Многие аэропорты по всей Германии также почувствуют сокращение количества рейсов лоукостера. Аэропорт Мемминген потеряет 27 рейсов в неделю этой зимой, а Берлин — 76. Кельн также в январе 2026 года потеряет 44 рейса Ryanair.

Ранее мы рассказывали, что популярная авиакомпания Japan Airlines предлагает туристам возможность без дополнительных затрат лучше узнать Японию и дарит бесплатные авиабилеты.

Также мы писали, что недавно авиационная группа British Airways заключила соглашение с SpaceX Starlink об обеспечении Wi-Fi на борту всех пяти авиакомпаний. Пассажиры смогут пользоваться скоростным интернетом уже в ближайшее время.

Германия авиарейсы путешествие туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
