Ryanair отменит еще часть рейсов в Испанию и Германию — направления

Популярная ирландская авиакомпания планирует сократить еще больше рейсов по всей Европе в следующем году. В Ryanair объявили об этом через несколько месяцев после того, как в Испании лукостер отменил два миллиона мест. Решение связано с существенным ростом налогов и сборов аэропортов.

Ryanair продолжает сокращать рейсы

Ранее в этом году бюджетная авиакомпания заявила, что отменит все рейсы в три французских аэропорта — Бержерак, Брив и Страсбург. Впрочем, представители лоукостера заявили, что планируют сократить еще больше рейсов, что повлияет на пассажиров летом 2026 года.

Новые налоги в некоторых странах ЕС предусматривают дополнительные расходы в размере 4,77 евро за билет на короткомагистральные рейсы, что не рентабельно для компании.

В Ryanair сообщили, что следующим летом в Испании будет отменено еще 1,2 миллиона мест. Многие аэропорты по всей Германии также почувствуют сокращение количества рейсов лоукостера. Аэропорт Мемминген потеряет 27 рейсов в неделю этой зимой, а Берлин — 76. Кельн также в январе 2026 года потеряет 44 рейса Ryanair.

