Ryanair отменяет часть маршрутов во Францию — с чем связано

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair планирует прекратить полеты еще из нескольких европейских аэропортов. Компания назвала главной причиной такого шага изменения в налогообложении во Франции и выразила свое недовольство повышением налогов во всей стране. Представители лоукостера заявили, что полеты в эту страну стали невыгодными.

Сокращение рейсов Ryanair

Коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннес заявил, что в ближайшие месяцы будут сокращены маршруты во французские аэропорты. Он пояснил, что повышение налогов сразу на 180% сделало региональные аэропорты этой европейской страны "нерентабельными" для авиакомпании.

Бюджет Франции на 2025 год предусматривает повышение налога на авиаперевозки, что добавляет к стоимости билетов как на внутренние, так и на европейские рейсы 4,77 евро. Повышение налогов во Франции также означает, что билеты бизнес-класса на дальние рейсы подорожают на 120 евро.

Изначально французское правительство утверждало, что повышение налогов принесет финансовую выгоду, но это вызвало значительное сопротивление со стороны различных секторов авиационной отрасли.

