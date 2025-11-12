Видео
Ryanair сократит рейсы еще в одной из стран Европы

Дата публикации 12 ноября 2025 10:12
обновлено: 10:09
Ryanair отменяет часть маршрутов во Францию — с чем связано
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair планирует прекратить полеты еще из нескольких европейских аэропортов. Компания назвала главной причиной такого шага изменения в налогообложении во Франции и выразила свое недовольство повышением налогов во всей стране. Представители лоукостера заявили, что полеты в эту страну стали невыгодными.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Сокращение рейсов Ryanair

Коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннес заявил, что в ближайшие месяцы будут сокращены маршруты во французские аэропорты. Он пояснил, что повышение налогов сразу на 180% сделало региональные аэропорты этой европейской страны "нерентабельными" для авиакомпании.

Бюджет Франции на 2025 год предусматривает повышение налога на авиаперевозки, что добавляет к стоимости билетов как на внутренние, так и на европейские рейсы 4,77 евро. Повышение налогов во Франции также означает, что билеты бизнес-класса на дальние рейсы подорожают на 120 евро.

Изначально французское правительство утверждало, что повышение налогов принесет финансовую выгоду, но это вызвало значительное сопротивление со стороны различных секторов авиационной отрасли.

Ранее мы рассказывали, что популярная авиакомпания Japan Airlines предлагает туристам возможность без дополнительных затрат лучше узнать Японию и дарит бесплатные авибилеты.

Также мы писали, что недавно авиационная группа British Airways заключила соглашение с SpaceX Starlink об обеспечении Wi-Fi на борту всех пяти авиакомпаний. Пассажиры смогут пользоваться скоростным интернетом уже в ближайшее время.

Франция налоги путешествие туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
