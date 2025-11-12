Ryanair скасовує частину маршрутів до Франції — із чим пов'язано

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair планує припинити польоти ще з декількох європейських аеропортів. Компанія назвала головною причиною такого кроку зміни в оподаткуванні у Франції та висловила своє незадоволення підвищенням податків у всій країні. Представники лоукостеру заявили, що польоти до цієї країни стали невигідними.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Скорочення рейсів Ryanair

Комерційний директор Ryanair Джейсон МакГіннес заявив, що в найближчі місяці будуть скорочені маршрути до французьких аеропортів. Він пояснив, що підвищення податків одразу на 180% зробило регіональні аеропорти цієї європейської країни "нерентабельними" для авіакомпанії.

Бюджет Франції на 2025 рік передбачає підвищення податку на авіаперевезення, що додає до вартості квитків як на внутрішні, так і на європейські рейси 4,77 євро. Підвищення податків у Франції також означає, що квитки бізнес-класу на далекі рейси подорожчають на 120 євро.

Спочатку французький уряд стверджував, що підвищення податків принесе фінансову вигоду, але це викликало значний опір з боку різних секторів авіаційної галузі.

Раніше ми розповідали, що популярна авіакомпанія Japan Airlines пропонує туристам можливість без додаткових витрат краще пізнати Японію та дарує безплатні авіквитки.

Також ми писали, що нещодавно авіаційна група British Airways уклала угоду з SpaceX Starlink про забезпечення Wi-Fi на борту всіх п'яти авіакомпаній. Пасажири зможуть користуватися швидкісним інтернетом вже найближчим часом.