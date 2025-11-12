Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Ryanair скортить рейси ще в одній з країні Європи

Ryanair скортить рейси ще в одній з країні Європи

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 10:12
Оновлено: 10:09
Ryanair скасовує частину маршрутів до Франції — із чим пов'язано
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair планує припинити польоти ще з декількох європейських аеропортів. Компанія назвала головною причиною такого кроку зміни в оподаткуванні у Франції та висловила своє незадоволення підвищенням податків у всій країні. Представники лоукостеру заявили, що польоти до цієї країни стали невигідними.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Скорочення рейсів Ryanair

Комерційний директор Ryanair Джейсон МакГіннес заявив, що в найближчі місяці будуть скорочені маршрути до французьких аеропортів. Він пояснив, що підвищення податків одразу на 180% зробило регіональні аеропорти цієї європейської країни "нерентабельними" для авіакомпанії. 

Бюджет Франції на 2025 рік передбачає підвищення податку на авіаперевезення, що додає до вартості квитків як на внутрішні, так і на європейські рейси 4,77 євро. Підвищення податків у Франції також означає, що квитки бізнес-класу на далекі рейси подорожчають на 120 євро.

Спочатку французький уряд стверджував, що підвищення податків принесе фінансову вигоду, але це викликало значний опір з боку різних секторів авіаційної галузі.

Раніше ми розповідали, що популярна авіакомпанія Japan Airlines пропонує туристам можливість без додаткових витрат краще пізнати Японію та дарує безплатні авіквитки.

Також ми писали, що нещодавно авіаційна група British Airways уклала угоду з SpaceX Starlink про забезпечення Wi-Fi на борту всіх п'яти авіакомпаній. Пасажири зможуть користуватися швидкісним інтернетом вже найближчим часом.

Франція податки подорож туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації