Ryanair скасує ще частину рейсів до Іспанії та Німеччини — напрямки

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Популярна ірландська авіакомпанія планує скоротити ще більше рейсів по всій Європі в наступному році. У Ryanair оголосили про це через кілька місяців після того, як як в Іспанії лукостер скасував два мільйони місць. Рішення пов'язане із суттєвим зростанням податків та зборів аеропортів.

Про це пише The Sun.

Реклама

Читайте також:

Ryanair продовжує скорочувати рейси

Раніше цього року бюджетна авіакомпанія заявила, що скасує всі рейси до трьох французьких аеропортів — Бержерака, Брів і Страсбурга. Втім, представники лоукостера заявили, що планують скоротити ще більше рейсів, що вплине на пасажирів влітку 2026 року.

Нові податки в деяких країнах ЄС передбачають додаткові витрати у розмірі 4,77 євро за квиток на короткомагістральні рейси, що не рентабельно для компанії.

В Ryanair повідомили, що наступного літа в Іспанії буде скасовано ще 1,2 мільйона місць. Багато аеропортів по всій Німеччині також відчують скорочення кількості рейсів лоукостера. Аеропорт Меммінген втратить 27 рейсів на тиждень цієї зими, а Берлін — 76. Кельн також в січні 2026 року втратить 44 рейси Ryanair.

Раніше ми розповідали, що популярна авіакомпанія Japan Airlines пропонує туристам можливість без додаткових витрат краще пізнати Японію та дарує безплатні авіквитки.

Також ми писали, що нещодавно авіаційна група British Airways уклала угоду з SpaceX Starlink про забезпечення Wi-Fi на борту всіх п'яти авіакомпаній. Пасажири зможуть користуватися швидкісним інтернетом вже найближчим часом.