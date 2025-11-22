Видео
Видео

Ryanair снова отменит рейс на популярные острова

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 09:15
обновлено: 18:03
Ryanair отменит рейсы Азорских островов - детали
Самолет Ryanair. Фото: Pexels.com

Популярная ирландская авиакомпания Ryanair в очередной раз отменит все свои рейсы на еще одно европейское направление. С 29 марта 2026 года лоукостер отменяет маршруты на Азорские острова — отдаленный архипелаг в Атлантическом океане, который на правах автономии входит в состав Португалии. Этот курорт известен своими потрясающими пляжами и яркой зеленью.

Об этом пишет The Sun.

Ryanair снова отменяет рейсы

Авиакомпания заявила, что отмена рейсов является следствием высоких сборов в аэропортах. Шесть маршрутов Ryanair, которые сейчас обслуживают Азорские острова и перевозят около 400 000 пассажиров в год — будут отменены.

В компании сообщили, что с начала пандемии Covid-19 сборы ATC выросли на 120 %, а также был введен туристический сбор в размере 2 евро

"Мы разочарованы тем, что французская монополия ANA продолжает повышать аэропортовые сборы в Португалии, чтобы наполнить свои карманы за счет португальского туризма и рабочих мест, особенно на португальских островах", — сказал генеральный директор Ryanair Джейсон МакГиннес.

Он добавил, что у компании не осталось другого выбора, как отменить все рейсы на Азорские острова с 29 марта 2026 года и перенести эти мощности в другие части разветвленной сети Ryanair Group по всей Европе.

Ранее мы рассказывали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или оформить подписку Ryanair Prime.

Также мы писали, что Ryanair отменяет часть рейсов в региональные аэропорты Испании. Компания пошла на такой шаг из-за того, что оператор аэропортов существенно повысил сборы.

путешествие Португалия курорты туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
