Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Ryanair знову скасує рейс до популярних островів

Ryanair знову скасує рейс до популярних островів

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 09:15
Оновлено: 18:03
Ryanair скасує рейси Азорських островів — деталі
Літак Ryanair. Фото: Pexels.com

Популярна ірландська авіакомпанія Ryanair вчергове скасує всі свої рейси до ще одного європейського напрямку. Із 29 березня 2026 року лоукостер відміняє маршрути до Азорських островів — віддаленого архіпелагу в Атлантичному океані, що на правах автономії входить до складу Португалії. Цей курорт відомий своїми приголомшливими пляжами та яскравою зеленню.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Ryanair знову скасовує рейси

Авіакомпанія заявила, що скасування рейсів є наслідком високих зборів в аеропортах. Шість маршрутів Ryanair, які зараз обслуговують Азорські острови й перевозять близько 400 000 пасажирів на рік — будуть скасовані.

В компанії повідомили, що з початку пандемії Covid-19 збори ATC зросли на 120 %, а також був введений туристичний збір у розмірі 2 євро

"Ми розчаровані тим, що французька монополія ANA продовжує підвищувати аеропортові збори в Португалії, щоб наповнити свої кишені за рахунок португальського туризму та робочих місць, особливо на португальських островах", — сказав генеральний директор Ryanair Джейсон МакГіннес.

Він додав, що у компанії не залишилося іншого вибору, як скасувати всі рейси на Азорські острови з 29 березня 2026 року та перенести ці потужності в інші частини розгалуженої мережі Ryanair Group по всій Європі.

Раніше ми розповідали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи оформити підписку Ryanair Prime.

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.

подорож Португалія курорти туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації