Ryanair скасує рейси Азорських островів — деталі

Популярна ірландська авіакомпанія Ryanair вчергове скасує всі свої рейси до ще одного європейського напрямку. Із 29 березня 2026 року лоукостер відміняє маршрути до Азорських островів — віддаленого архіпелагу в Атлантичному океані, що на правах автономії входить до складу Португалії. Цей курорт відомий своїми приголомшливими пляжами та яскравою зеленню.

Ryanair знову скасовує рейси

Авіакомпанія заявила, що скасування рейсів є наслідком високих зборів в аеропортах. Шість маршрутів Ryanair, які зараз обслуговують Азорські острови й перевозять близько 400 000 пасажирів на рік — будуть скасовані.

В компанії повідомили, що з початку пандемії Covid-19 збори ATC зросли на 120 %, а також був введений туристичний збір у розмірі 2 євро

"Ми розчаровані тим, що французька монополія ANA продовжує підвищувати аеропортові збори в Португалії, щоб наповнити свої кишені за рахунок португальського туризму та робочих місць, особливо на португальських островах", — сказав генеральний директор Ryanair Джейсон МакГіннес.

Він додав, що у компанії не залишилося іншого вибору, як скасувати всі рейси на Азорські острови з 29 березня 2026 року та перенести ці потужності в інші частини розгалуженої мережі Ryanair Group по всій Європі.

Раніше ми розповідали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи оформити підписку Ryanair Prime.

Також ми писали, що Ryanair скасовує частину рейсів до регіональних аеропортів Іспанії. Компанія пішла на такий крок через те, що оператор аеропортів суттєво підвищив збори.