Поселок-призрак в Англии, который жители были вынуждены покинуть из-за войны

Поселок Тайнхем. Фото: tripadvisor.com

Поселок Тайнхэм в графстве Дорсет в Великобритании был покинут в далеком 1943 году. Британская армия принудительно выселила его жителей для проведения военных учений во время Второй мировой войны, и они так и не смогли вернуться домой. Теперь этот поселок стал уникальной достопримечательностью.

Городок-призрак в Англии

Расположенный на побережье Дорсета поселок Тайнхэм является настоящей капсулой времени — он будто застрял в 1943 году. Туристы имеют возможность заглянуть в жизнь местных жителей, которые были вынуждены покинуть это место во время Второй мировой войны.

Военная администрация забрала поселок Тайнхем для использования в качестве учебного полигона для войск союзников. Его жители, которые проживали в этих домах на протяжении многих поколений, должны были выселиться за один месяц.

Жители Тайнхема верили, что они жертвуют своими домами ради блага своей страны, и надеялись вернуться после окончания войны. Однако это место после завершения военных действий превратили в большой военный полигон.

Сейчас, почти 80 лет спустя, этот поселок стал туристической достопримечательностью. Однако он открыт только в определенные времена года. Кроме того, на ночь закрывают ворота в Тайнхэм.

"Это заброшенное село имеет такую интересную историю. Доски в церкви, на которых подробно описана борьба крестьян за право вернуться в деревню, и их текущее положение, очень трогательные", — написал один из путешественников на TripAdvisor.

