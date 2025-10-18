Відео
Головна Мандри Селище-привид в Англії — покинуте місце із загадковою історією

Селище-привид в Англії — покинуте місце із загадковою історією

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 06:12
Оновлено: 06:12
Селище-привид в Англії, яке мешканці були вимушені покинути через війну
Cелище Тайнхем. Фото: tripadvisor.com

Селище Тайнхем у графстві Дорсет у Великій Британії було покинуте в далекому 1943 році. Британська армія примусово виселила його мешканців для проведення військових навчань під час Другої світової війни, і вони так і не змогли повернутися додому. Тепер це селище стало унікальною пам'яткою.

Про це пише The Mirror.

Читайте також:

Містечко-привид в Англії

Розташоване на узбережжя Дорсету селище Тайнхем є справжньою капсулою часу — воно ніби застрягло в 1943 році. Туристи мають можливість зазирнути в життя місцевих жителів, які були змушені покинути це місце під час Другої світової війни.

Військова адміністрація забрала селище Тайнхем для використання як навчальний полігон для військ союзників. Його мешканці, які проживали в цих будинках протягом багатьох поколінь, мали виселитися за один місяць.

Жителі Тайнхема вірили, що вони жертвують своїми домівками заради блага своєї країни, і сподівалися повернутися після закінчення війни. Проте це місце після завершення військових дій перетворили на великий військовий полігон.

Зараз, майже 80 років по тому, це селище стало туристичною пам'яткою. Проте воно відкрите лише в певні пори роки. Окрім того, на ніч закривають ворота у Тайнхем.

Селище привид - фото 1
Селище Тайнхема. Фото: tripadvisor.com
Селище привид - фото 2
Церква в Тайнхемі. Фото: tripadvisor.com

"Це покинуте село має таку цікаву історію. Дошки в церкві, на яких детально описано боротьбу селян за право повернутися до села, та їхнє поточне становище, дуже зворушливі", — написав один з мандрівників на TripAdvisor. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вберегтися від шахраїв у Єгипті. В цій країні поширені кишенькові крадіжки, шахрайські схеми, завищення цін та домагання.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.

подорож Друга світова війна Англія історія туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
