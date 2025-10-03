Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Сезон форели — где в Карпатах искать "царскую" рыбу в Карпатах

Сезон форели — где в Карпатах искать "царскую" рыбу в Карпатах

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 18:12
Форель в Карпатах - где можно ловить, подборка локаций
Турист ловит форель. Фото: freepik.com

В кристально чистых карпатских горных реках и озерах можно поймать форель — нежную на вкус рыбу. Именно осень является идеальной порой для вылова — вода прохладная и рыба становится активной. Однако ловить ее разрешено только в специально отведенных местах, вне которых — можно получить кругленький штраф.

Портал karalevna.com.ua поделился подборкой лучших мест, где можно порыбачить.

Реклама
Читайте также:

Комплекс для отдыха "Воеводино"

Комплекс находится в селе Турья-Пасека на Закарпатье среди живописных гор. На его территории есть собственное форелевое хозяйство, где посетители могут порыбачить. Пойманную вами форель можно передать в ресторан отеля, чтобы вам ее приготовили. Здесь есть беседки, арт-клуб для детей, парк, чаны и закрытый бассейн с хамамом.

Рекреационно-оздоровительный комплекс "Золотая форель"

Этот комплекс расположен в селе Коростов Львовской области. Здесь специально обустроены места для рыбаков. Комплекс за отдельную плату выдает удочку, снасти, ведерко и наживку. После вылова вы можете попросить приготовить ее поваров, или забрать с собой в вакуумной упаковке. После изнурительной рыбалки вы можете восстановить силы в минеральных чанах.

Курорт "Деренивская купель"

Он расположен в селе Нижнее Солотвино на Закарпатье. Здесь так же есть отдельные обустроенные водоемы для тех, кто желает половить форель. После успешной рыбалки можно поужинать в ресторане или пожарить мясо на природе. Для малышей на территории курорта обустроили детскую игровую площадку.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит в октябре запланировать отпуск в Карпатах. В это время горы окутывают живописные и густые туманы.

Также мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.

путешествие Карпаты Закарпатье рыба туризм рыбалка
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации