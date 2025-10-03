Форель в Карпатах - где можно ловить, подборка локаций

Турист ловит форель. Фото: freepik.com

В кристально чистых карпатских горных реках и озерах можно поймать форель — нежную на вкус рыбу. Именно осень является идеальной порой для вылова — вода прохладная и рыба становится активной. Однако ловить ее разрешено только в специально отведенных местах, вне которых — можно получить кругленький штраф.

Портал karalevna.com.ua поделился подборкой лучших мест, где можно порыбачить.

Реклама

Читайте также:

Комплекс для отдыха "Воеводино"

Комплекс находится в селе Турья-Пасека на Закарпатье среди живописных гор. На его территории есть собственное форелевое хозяйство, где посетители могут порыбачить. Пойманную вами форель можно передать в ресторан отеля, чтобы вам ее приготовили. Здесь есть беседки, арт-клуб для детей, парк, чаны и закрытый бассейн с хамамом.

Рекреационно-оздоровительный комплекс "Золотая форель"

Этот комплекс расположен в селе Коростов Львовской области. Здесь специально обустроены места для рыбаков. Комплекс за отдельную плату выдает удочку, снасти, ведерко и наживку. После вылова вы можете попросить приготовить ее поваров, или забрать с собой в вакуумной упаковке. После изнурительной рыбалки вы можете восстановить силы в минеральных чанах.

Курорт "Деренивская купель"

Он расположен в селе Нижнее Солотвино на Закарпатье. Здесь так же есть отдельные обустроенные водоемы для тех, кто желает половить форель. После успешной рыбалки можно поужинать в ресторане или пожарить мясо на природе. Для малышей на территории курорта обустроили детскую игровую площадку.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит в октябре запланировать отпуск в Карпатах. В это время горы окутывают живописные и густые туманы.

Также мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.