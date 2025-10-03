Форель в Карпатах — де можна ловити, підбірка локацій

Турист ловить форель. Фото: freepik.com

У кришталево чистих карпатських гірських річках та озерах можна спіймати форель — ніжну на смак рибу. Саме осінь є ідеальною порою для вилову — вода прохолодна і риба стає активною. Проте ловити її дозволено лише у спеціально відведених місцях, поза якими — можна отримати кругленький штраф.

Портал karalevna.com.ua поділився підбіркою найкращих місць, де можна порибалити.

Відпочинковий комплекс "Воєводино"

Комплекс знаходиться у селі Тур’я-Пасіка на Закарпатті серед мальовничих гір. На його території є власне форелеве господарство, де відвідувачі можуть порибалити. Впійману вами форель можна передати в ресторану готелю, щоб вам її приготували. Тут є альтанки, арт-клуб для дітей, парк, чани та закритий басейн з хамамом.

Рекреаційно-оздоровичий комплекс "Золота форель"

Цей комплекс розташований в селі Коростів Львівської області. Тут спеціально облаштовані місця для рибалок. Комплекс за окрему плату видає вудку, снасті, відерце та наживку. Після вилову ви можете попросити приготувати її кухарів, чи забрати із собою у вакуумній упаковці. Після виснажливої рибалки ви можете відновити сили у мінеральних чанах.

Курорт "Деренівська купіль"

Він розташований у селі Нижнє Солотвино на Закарпатті. Тут так само є окремі облаштовані водойми для тих, хто бажає половити форель. Після успішної рибалки можна повечеряти у ресторані чи посмажити м'ясо на природі. для малечі на території курорту облаштували дитячий ігровий майданчик.

