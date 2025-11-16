Видео
Видео

Что категорически нельзя делать в Польше — строгие запреты

Что категорически нельзя делать в Польше — строгие запреты

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 06:12
обновлено: 23:04
Что нельзя делать в Польше — популярные штрафы в стране ЕС
Оживленная улица в Польше. Фото: Unsplash

Часть украинцев переехала в Польшу из-за войны, многие наши граждане отправляются в отпуск, транзитом через эту страну. Не лишним будет узнать о запретах здесь, которые могут привести к незапланированным расходам и испортить поездку. В частности, в Польше усиленно охраняют права детей и животных.

Об этом пишет "24 канал".

Читайте также:

Штрафы в Польше

В Польше строгое законодательство по уходу за детьми. В частности, если в Украине привычная картина, когда маленький ребенок сам идет в школу, то в Польше за ребенка в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых его родители могут получить кругленький штраф. Также дети ростом до 150 сантиметров должны обязательно передвигаться в автомобиле с автокреслом.

Несовершеннолетним до 19 лет строго запрещается передвигаться на скейтбордах или велосипедах по дорогам или велосипедным дорожкам без сопровождения взрослых. По достижении 10 лет дети должны получить специальный документ. Родителям нарушителей грозит штраф в размере 200 злотых (примерно 2000 гривен).

В странах ЕС также строго следят за тем, как заботятся о домашних животных. Хозяева должны обеспечить животному беспрепятственный доступ к помещению, где можно спрятаться от жары и холода, а также к еде и воде. За нарушение требований закона могут оштрафовать на 1000 злотых (10 тысяч гривен).

Собак любых пород необходимо выгуливать на поводке, а агрессивных - дополнительно в наморднике. За нарушение этих правил можно получить штраф 500 злотых (примерно 5 тысяч гривен).

Строго запрещается разводить костер менее чем в 100 метрах от леса. Чтобы пожарить шашлык и отдохнуть с друзьями, необходимо выбирать специально отведенные для этого места. За нарушение экологических законов грозит штраф в 500 злотых (примерно 5 тысяч гривен).

Напомним, ранее мы рассказывали о правилах выезда за пределы Украины, а также знакомили читателей с актуальной информацией о состоянии очередей на пунктах пропуска с Польшей.

Также мы писали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

Европейский союз Польша путешествие штраф туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
