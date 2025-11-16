Що не можна робити в Польщі — популярні штрафи в країні ЄС

Оживлена вулиця у Польщі. Фото: Unsplash

Частина українців переїхала до Польщі через війну, багато наших громадян вирушають у відпустку, транзитом через цю країну. Не зайвим буде дізнатись про заборони тут, які можуть призвести до незапланованих витрат та зіпсувати поїздку. Зокрема, в Польщі посилено охороняють права дітей та тварин.

Про це пише "24 канал".

Штрафи в Польщі

В Польщі суворе законодавство щодо догляду за дітьми. Зокрема, якщо в Україні звична картина, коли маленька дитина сама йде до школи, то в Польщі за дитину віком до 7 років без супроводу дорослих її батьки можуть отримати кругленький штраф. Також діти зростом до 150 сантиметрів мають обов'язково пересуватись в автомобілі з автокріслом.

Неповнолітнім до 19 років суворо забороняється пересуватися на скейтбордах чи велосипедах по дорогах чи велосипедних доріжках без супроводу дорослих. Після досягнення 10 років діти повинні отримати спеціальний документ. Батькам порушників загрожує штраф у розмірі 200 злотих (приблизно 2000 гривень).

В країнах ЄС також суворо слідкують за тим, як піклуються про домашніх тварин. Господарі мають забезпечити тварині безперешкодний доступ до приміщення, де можна заховатись від спеки й холоду, а також до їжі та води. За порушення вимог закону можуть оштрафувати на 1000 злотих (10 тисяч гривень).

Собак будь-яких порід необхідно вигулювати на повідці, а агресивних — додатково у наморднику. За порушення цих правил можна отримати штраф 500 злотих (приблизно 5 тисяч гривень).

Суворо забороняється розводити багаття менше ніж за 100 метрів від лісу. Щоб посмажити шашлик та відпочити з друзями, необхідно обирати спеціально відведені для цього місця. За порушення екологічних законів загрожує штраф у 500 злотих (приблизно 5 тисяч гривень).

