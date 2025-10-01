Новая система IOS 26 на iPhone — как пользоваться в путешествиях

Туристка пользуется смартфоном. Фото: freepik.com

Гаджеты помогают нам в повседневной жизни — мы можем в несколько кликов заказать еду или доставку продуктов, а также оплатить счета. Этой осенью, вместе с презентацией новых моделей iPhone, компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iOS 26.0.1, которое имеет ряд преимуществ для туристов.

Об этом пишет The Sun.

Фишки IOS 26 для туристов

Отмечается, что обновление IOS 26 имеет ряд различных функций, которые будут очень полезными в путешествиях. В частности, искусственный интеллект дает возможность пользователям искать что-то только по фото. Например, если вы находите в интернете какой-то неизвестный курорт и хотите узнать о нем больше — сохраняете картинку и выбираете "Поделиться" и "Поиск в Google".

Путешественникам также будет удобно пользоваться функцией "живого" перевода. Для этого нужно навести камеру смартфона на неизвестный текст, выделить его и выбрать в функциях "перевести". Вывески или меню в других странах не будут для вас проблемой.

Обновление. Фото: IOS 26

Кроме того, приложение Apple Maps будет помнить маршруты, по которым вы регулярно путешествуете, и предупредит вас о любых пробках, прежде чем вы отправитесь в путь.

