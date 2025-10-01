Видео
Смартфон вместо переводчика — чем полезна iOS 26 для туристов

Смартфон вместо переводчика — чем полезна iOS 26 для туристов

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 07:55
Новая система IOS 26 на iPhone — как пользоваться в путешествиях
Туристка пользуется смартфоном. Фото: freepik.com

Гаджеты помогают нам в повседневной жизни — мы можем в несколько кликов заказать еду или доставку продуктов, а также оплатить счета. Этой осенью, вместе с презентацией новых моделей iPhone, компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iOS 26.0.1, которое имеет ряд преимуществ для туристов.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Фишки IOS 26 для туристов

Отмечается, что обновление IOS 26 имеет ряд различных функций, которые будут очень полезными в путешествиях. В частности, искусственный интеллект дает возможность пользователям искать что-то только по фото. Например, если вы находите в интернете какой-то неизвестный курорт и хотите узнать о нем больше — сохраняете картинку и выбираете "Поделиться" и "Поиск в Google".

Путешественникам также будет удобно пользоваться функцией "живого" перевода. Для этого нужно навести камеру смартфона на неизвестный текст, выделить его и выбрать в функциях "перевести". Вывески или меню в других странах не будут для вас проблемой.

Корисні додатки власників iPhone для подорожей - фото 1
Обновление. Фото: IOS 26

Кроме того, приложение Apple Maps будет помнить маршруты, по которым вы регулярно путешествуете, и предупредит вас о любых пробках, прежде чем вы отправитесь в путь.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолеты лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали о компаниях, которые позволяют без всяких доплат брать в ручную кладь маленький чемодан. Они дают возможность туристам существенно экономить в путешествиях.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
