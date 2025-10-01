Туристка користується смартфоном. Фото: freepik.com

Гаджети допомагають нам у повсякденному житті — ми можемо в кілька кліків замовити їжу чи доставку продуктів, а також оплатити рахунки. Цієї осені, разом з презентацією нових моделей iPhone, компанія Apple випустила оновлення для своїх смартфонів iOS 26.0.1, яке має низку переваг для туристів.

Про це пише The Sun.

Фішки IOS 26 для туристів

Зазначається, що оновлення IOS 26 має низку різних функцій, які будуть дуже корисними у подорожах. Зокрема, штучний інтелект дає можливість користувачам шукати щось лише по фото. Наприклад, якщо ви знаходите в інтернеті якийсь невідомий курорт та хочете дізнатися про нього більше — зберігаєте картинку та обираєте "Поділитися" та "Пошук в Google".

Мандрівникам також буде зручно користуватися функцією "живого" перекладу. Для цього потрібно навести камеру смартфона на невідомий текст, виділити його та обрати у функціях "перекласти". Вивіски чи меню в інших країнах не будуть для вас проблемою.

Оновлення. Фото: IOS 26

Окрім того, додаток Apple Maps пам'ятатиме маршрути, якими ви регулярно подорожуєте, і попередить вас про будь-які затори, перш ніж ви вирушите в дорогу.

Що ще варто знати українцям

