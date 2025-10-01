Відео
Головна Мандри Смартфон замість перекладача — чим корисна iOS 26 для туристів

Смартфон замість перекладача — чим корисна iOS 26 для туристів

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 07:55
Нова система IOS 26 на iPhone — як користуватись у подорожах
Туристка користується смартфоном. Фото: freepik.com

Гаджети допомагають нам у повсякденному житті — ми можемо в кілька кліків замовити їжу чи доставку продуктів, а також оплатити рахунки. Цієї осені, разом з презентацією нових моделей iPhone, компанія Apple випустила оновлення для своїх смартфонів iOS 26.0.1, яке має низку переваг для туристів.

Про це пише The Sun.



Фішки IOS 26 для туристів

Зазначається, що оновлення IOS 26 має низку різних функцій, які будуть дуже корисними у подорожах. Зокрема, штучний інтелект дає можливість користувачам шукати щось лише по фото. Наприклад, якщо ви знаходите в інтернеті якийсь невідомий курорт та хочете дізнатися про нього більше — зберігаєте картинку та обираєте "Поділитися" та "Пошук в Google".

Мандрівникам також буде зручно користуватися функцією "живого" перекладу. Для цього потрібно навести камеру смартфона на невідомий текст, виділити його та обрати у функціях "перекласти". Вивіски чи меню в інших країнах не будуть для вас проблемою.

Корисні додатки власників iPhone для подорожей - фото 1
Оновлення. Фото: IOS 26

Окрім того, додаток Apple Maps пам'ятатиме маршрути, якими ви регулярно подорожуєте, і попередить вас про будь-які затори, перш ніж ви вирушите в дорогу. 

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літаки лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали про компанії, які дозволяють без жодних доплат брати в ручну поклажу маленьку валізу. Вони дають можливість туристам суттєво економити в подорожах.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
