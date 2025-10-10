Видео
Солнечно и экзотично — лучшие места для отдыха в ноябре

Дата публикации 10 октября 2025 15:15
Где искупаться и позагорать в ноябре 2025 года — подборка курортов
Туристка отдыхает на курорте. Фото: freepik.com

Ноябрь — не очень популярный месяц для отпусков и именно это делает его таким привлекательным. Пока в Украине холод и дожди, в некоторых уголках мира очень солнечно, однако нет сильной жары. Не только погода делает ноябрь таким привлекательным — это еще и цены. Поскольку дети еще учатся в школах, а рождественский ажиотаж еще не начался — цены на авиабилеты и гостиницы гораздо доступнее.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Иордания

Средняя температура в последний месяц осени достигает +22 °С. Более сдержанные температуры делают ноябрь идеальным временем для длительных прогулок по Петре. К этому периоду времени большинство туристов уже разъехались, поэтому можно без спешки и шума поплавать в Мертвом море. Ночь в одном из бюджетных отелей здесь в ноябре в среднем обойдется в 100 евро.

Маврикий

Средняя температура в ноябре достигает +25 °С. До наступления сезона штормов и влажности ноябрь является идеальным месяцем для посещения Маврикия. Обязательно запланируйте прогулку на катамаране, где можно посмотреть на дельфинов, также устройте поход среди полосатых, красных, коричневых, зеленых и фиолетовых вулканических ландшафтов Шамареля. Средний ценник за ночь в двухместном номере бюджетного отеля здесь примерно достигает 70 евро.

Афины в Греции

Ноябрь — лучший месяц в году для посещения Афин: еще не пришел зимний холод, зато большинство туристов уже давно покинули Акрополь. Осенний свет делает руины города особенно фотогеничными, а подъем на гору Ликавит с ее великолепным панорамным видом на Эгейское море во время заката становится намного легче в осеннюю прохладу. Ночь в двухместном номере в ноябре вам здесь обойдется ориентировочно в 120-130 евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stephen Traversie (@stravy)

Куда еще можно отправиться на отдых в ноябре:

  • остров Лансароте в Испании:
  • остров Занзибар в Танзании;
  • Гоа в Индии;
  • Марракеш в Марокко;
  • остров Гоцо на Мальте;
  • остров Мадейра в Португалии;
  • остров Сицилия в Италии;
  • Азорские острова в Португалии.

Напомним, ранее мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.

Также мы писали о самых популярных курортах на Индийском океане — Маврикий и Гоа. Гоа подойдет больше для тех, кто любит проводить отпуск в ночных клубах и не тратить много средств, а Маврикий — идеальное место для больших семей и тех, кто обожает приключения.

отдых путешествие Греция курорты ноябрь туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
