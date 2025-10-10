Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Сонячно та екзотично — найкращі місця для відпочинку в листопаді

Сонячно та екзотично — найкращі місця для відпочинку в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 15:15
Де покупатись та позасмагати у листопаді 2025 року — підбірка курортів
Туристка відпочиває на курорті. Фото: freepik.com

Листопад — не надто популярний місяць для відпусток і саме це робить його таким привабливим. Поки в Україні холод та дощі, в деяких куточках світу дуже сонячно, проте немає сильної спеки. Не тільки погода робить листопад таким привабливим — це ще й ціни. Оскільки діти ще навчаються в школах, а різдвяний ажіотаж ще не розпочався — ціни на авіаквитки та готелі набагато доступніші.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Йорданія

Середня температура в останній місяць осені сягає +22 °С. Більш стримані температури роблять листопад ідеальним часом для тривалих прогулянок по Петрі. До цього періоду часу більшість туристів вже роз'їхалися, тому можна без поспіху та шуму поплавати в Мертвому морі. Ніч в одному з бюджетних готелів тут в листопаді в середньому обійдеться у 100 євро.

Маврикій

Середня температура в листопаді сягає +25 °С. До настання сезону штормів і вологості листопад є ідеальним місяцем для відвідування Маврикія. Обов'язково заплануйте прогулянку на катамарані, де можна подивитися на дельфінів, також влаштуйте похід серед смугастих, червоних, коричневих, зелених і фіолетових вулканічних ландшафтів Шамареля. Середній цінник за ніч у двомісному номері бюджетного готелю тут приблизно сягає 70 євро.

Афіни у Греції

Листопад — найкращий місяць у році для відвідування Афін: ще не прийшов зимовий холод, зате більшість туристів вже давно покинули Акрополь. Осіннє світло робить руїни міста особливо фотогенічними, а підйом на гору Лікавіт з її чудовим панорамним видом на Егейське море під час заходу сонця стає набагато легшим в осінню прохолоду. Ніч у двомісному номері в листопаді вам тут обійдеться орієнтовно у 120-130 євро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stephen Traversie (@stravy)

Куди ще можна вирушити на відпочинок у листопаді: 

  • острів Лансароте в Іспанії:
  • острів Занзібар у Танзанії;
  • Гоа в Індії;
  • Марракеш у Марокко;
  • острів Гоцо на Мальті;
  • острів Мадейра в Португалії;
  • острів Сицилія в Італії;
  • Азорські острови в Португалії.

Нагадаємо, раніше ми писали про найспекотніші курорти в Європі у жовтні. У тих, хто не встиг влітку погрітись на сонечку, ще є шанс похизуватися морською засмагою.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.

відпочинок подорож Греція курорти листопад туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації