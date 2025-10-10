Де покупатись та позасмагати у листопаді 2025 року — підбірка курортів

Туристка відпочиває на курорті. Фото: freepik.com

Листопад — не надто популярний місяць для відпусток і саме це робить його таким привабливим. Поки в Україні холод та дощі, в деяких куточках світу дуже сонячно, проте немає сильної спеки. Не тільки погода робить листопад таким привабливим — це ще й ціни. Оскільки діти ще навчаються в школах, а різдвяний ажіотаж ще не розпочався — ціни на авіаквитки та готелі набагато доступніші.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Йорданія

Середня температура в останній місяць осені сягає +22 °С. Більш стримані температури роблять листопад ідеальним часом для тривалих прогулянок по Петрі. До цього періоду часу більшість туристів вже роз'їхалися, тому можна без поспіху та шуму поплавати в Мертвому морі. Ніч в одному з бюджетних готелів тут в листопаді в середньому обійдеться у 100 євро.

Маврикій

Середня температура в листопаді сягає +25 °С. До настання сезону штормів і вологості листопад є ідеальним місяцем для відвідування Маврикія. Обов'язково заплануйте прогулянку на катамарані, де можна подивитися на дельфінів, також влаштуйте похід серед смугастих, червоних, коричневих, зелених і фіолетових вулканічних ландшафтів Шамареля. Середній цінник за ніч у двомісному номері бюджетного готелю тут приблизно сягає 70 євро.

Афіни у Греції

Листопад — найкращий місяць у році для відвідування Афін: ще не прийшов зимовий холод, зате більшість туристів вже давно покинули Акрополь. Осіннє світло робить руїни міста особливо фотогенічними, а підйом на гору Лікавіт з її чудовим панорамним видом на Егейське море під час заходу сонця стає набагато легшим в осінню прохолоду. Ніч у двомісному номері в листопаді вам тут обійдеться орієнтовно у 120-130 євро.

Куди ще можна вирушити на відпочинок у листопаді:

острів Лансароте в Іспанії:

острів Занзібар у Танзанії;

Гоа в Індії;

Марракеш у Марокко;

острів Гоцо на Мальті;

острів Мадейра в Португалії;

острів Сицилія в Італії;

Азорські острови в Португалії.

Нагадаємо, раніше ми писали про найспекотніші курорти в Європі у жовтні. У тих, хто не встиг влітку погрітись на сонечку, ще є шанс похизуватися морською засмагою.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.