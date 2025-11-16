Что делать, если боишься лететь в самолете — советы, как убрать тревогу

Девочка боится лететь в самолете. Фото: Pinterest

Многие люди боятся летать — это одна из самых распространенных фобий в мире. Во время взлета сердце начинает биться в разы быстрее, а в голове прокручиваются худшие сценарии из фильмов ужасов. Однако есть действенные шаги, которые позволят чувствовать себя вам в самолете в разы увереннее и комфортнее.

Как успокоиться во время полета

Людям с фобией полетов стоит попробовать "квадратное" дыхание. Для этого вдохните на четыре секунды, а затем задержите дыхание и выдохните в течение этих 4 секунд — это должно помочь нервной системе и уменьшить тревожность.

Также можно попробовать технику "5-4-3-2-1". Во время полета попробуйте определить пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, к которым прикасаетесь, три вещи, которые слышите, две вещи, которые чувствуете запах, и одну вещь, которую чувствуете на вкус. Это упражнение поможет вам сосредоточиться на процессе и отвлечься от страха.

Чтобы не концентрироваться на страхе, скачайте на телефон успокаивающую музыку, а на ноутбук — интересный фильм. Таким образом, чем больше вы будете сосредоточены на чем-то другом — тем меньше времени у вас останется концентрироваться на своей фобии.

Иногда для того, чтобы успокоить нервы, можно пообщаться с экипажем перед взлетом. Спросите о том, что вас волнует. Беседа поможет развеять некоторые мифы.

