Страх польотів — як заспокоїти себе в літаку

Страх польотів — як заспокоїти себе в літаку

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 20:12
Оновлено: 17:16
Що робити, якщо боїшься летіти в літаку — поради, як прибрати тривогу
Дівчинка боїться летіти в літаку. Фото: Pinterest

Багато людей бояться літати — це одна з найпоширеніших фобій у світі. Під час злету серце починає битися в рази швидше, а в голові прокручуються найгірші сценарії з фільмів жахів. Проте є дієві кроки, які дозволять почуватися вам в літаку в рази впевненіше та комфортніше.

Про це пише видання Travel and leisure.

Як заспокоїтись під час польоту

Людям з фобією польотів варто спробувати "квадратне" дихання. Для цього вдихніть на чотири секунди, а потім затримайте дихання та видихніть протягом цих 4 секунд — це має допомогти нервовій системі й зменшити тривожність.

Також можна спробувати техніку "5-4-3-2-1". Під час польоту спробуйте визначити п'ять речей, які ви бачите, чотири речі, до яких торкаєтесь, три речі, які чуєте, дві речі, які відчуваєте запах, і одну річ, яку відчуваєте на смак. Ця вправа допоможе вам зосередитися на процесі та відволіктися від страху.

Щоб не концентруватися на страху, скачайте на телефон заспокійливу музику, а на ноутбук — цікавий фільм. Таким чином, чим більше ви будете зосереджені на чомусь іншому — тим менше часу у вас залишиться концентруватися на своїй фобії.

Іноді для того, щоб заспокоїти нерви, можна поспілкуватися з екіпажем перед зльотом. Запитайте про те, що вас хвилює. Бесіда допоможе розвіяти деякі міфи.





Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
