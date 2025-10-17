Рождество 2026 — где недорого отпраздновать в Европе

Рождество в румынском городе Сибиу. Фото:

Рождество уже не за горами, а вместе с ним и волшебная атмосфера праздничных ярмарок. В Украине их также немало, особенно на Западе страны, но если вы планируете поездку за границу, то вам стоит обратить внимание на город Сибиу в Румынии. Здесь можно развлечься на аттракционах и попробовать местные деликатесы.

Об этом пишет Daily Express.

Рождественский город в Румынии

Сибиу запомнится вам впечатляющими достопримечательностями и волшебными парками. Внесите в ваш список желаемых мест для посещений величественную Ратушу, Евангелическую церковь 14 века, фольклорный музей ASTRA и Национальный музей Брукенталя — старейший музей Румынии.

Туристов также поразит Мост лжи — ходят легенды, что он обвалится, если на нем сказать неправду. Однако настоящей жемчужиной города Сибиу является рождественская ярмарка в зимние месяцы. На ней можно приобрести все — от красивых украшений до традиционных праздничных блюд и напитков. Кроме того, историческая площадь города с невероятной елкой является прекрасным местом для праздничных фотографий.

В этом году рождественская ярмарка в Сибиу продлится с 15 ноября по 5 января 2026 года. К ней можно добраться самолетами венгерского лоукостера Wizz Air.

