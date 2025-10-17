Відео
Свято наближається — маловідоме місто в ЄС з різдвяним ярмарком

Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:12
Оновлено: 09:58
Різдво 2026 — де недорого відсвяткувати в Європі
Різдво у румунському місті Сібіу. Фото:

Різдво вже не за горами, а разом з ним і чарівна атмосфера святкових ярмарків. В України їх також чимало, особливо на Заході країни, але якщо ви плануєте поїздку за кордон, то вам варто звернути увагу на місто Сібіу в Румунії. Тут можна розважитись на атракціонах та скуштувати місцеві делікатеси.

Про це пише Daily Express.

Різдвяне місто в Румунії

Сібіу запам'ятається вам вражаючими пам'ятками та чарівними парками. Внесіть у ваш список бажаних місць для відвідувань величну Ратушу, Євангелічну церкву 14 століття, фольклорний музей ASTRA та Національний музей Брукенталя — найстаріший музей Румунії.

Туристів також вразить Міст брехні — ходять легенди, що він обвалиться, якщо на ньому сказати неправду. Проте справжньою перлиною міста Сібіу є різдвяний ярмарок у зимові місяці. На ньому можна придбати все — від красивих прикрас до традиційних святкових страв та напоїв. Крім того, історична площа міста з неймовірною ялинкою є чудовим місцем для святкових фотографій.

Цього року різдвяний ярмарок у Сібіу триватиме з 15 листопада до 5 січня 2026 року. До нього можна дістатись літаками угорського лоукостера Wizz Air.

Раніше ми розповідали, що відпочивальники біля одного з іспанських курортів ризикують заразитися смертельною хворобою. У місті Малага та сусідніх регіонах оголосили стан підвищеної готовності через виявлений вірус Західного Нілу.

Також ми писали, як не стати жертвою аферистів у Єгипті. Туристи мають постійно бути в стані підвищеної готовності до кишенькових крадіжок, шахрайства, завищення цін і домагань.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
