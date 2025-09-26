Сколько стоит отпуск "все включено" в Египте и Турции осенью 2025 года — цены

Молодая семья на отдыхе. Фото: freepik.com

Популярные курорты Турции и Египта часто предлагают относительно недорогие пакетные туры в формате "все включено", что привлекает украинцев. Турция идеально подойдет для семейного отдыха, а в Египте много роскошных отелей с большими бассейнами и развлечениями на любой вкус — отличный вариант для отпуска с друзьями или любимыми.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила, сколько будет стоить украинцам отпуск в Египте и Турции осенью 2025 года.

Отпуск "все включено" в Турции

Наиболее популярными среди украинцев, кроме столицы Турции Анталии, являются города Белек, Кемер и Сиде. В сентябре-октябре здесь солнечная погода и теплое море. Главным преимуществом Турции является то, что к ней относительно удобно добираться из Украины. Страна предлагает доступные цены в отелях с системой All-Inclusive.

В частности, на 7 ночей за одного человека придется в среднем выложить около 25 000-30 000 гривен. На двоих эта сумма выйдет ориентировочно от 51 000 гривен. Для семьи с одним ребенком такое путешествие обойдется от 60 000 гривен, а с двумя детьми — от 80 000 гривен.

Отпуск "все включено" в Египте

Украинцы обычно выбирают такие города как Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Алам. Египетские курорты станут идеальным вариантом отдыха для тех, кто обожает снорклинг и дайвинг.

Египет немного доступнее Турции для путешественников. Отпуск на одного человека по системе "все включено" в среднем стоит от 18 000 гривен, а за двоих — 36 000 гривен. Для семьи с одним ребенком отдых в Египте в среднем обойдется от 45 000 гривен, а для большой семьи — от 60 000 гривен.

