Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Турция или Египет — где дешевле отдых в 2025

Турция или Египет — где дешевле отдых в 2025

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 09:15
Сколько стоит отпуск "все включено" в Египте и Турции осенью 2025 года — цены
Молодая семья на отдыхе. Фото: freepik.com

Популярные курорты Турции и Египта часто предлагают относительно недорогие пакетные туры в формате "все включено", что привлекает украинцев. Турция идеально подойдет для семейного отдыха, а в Египте много роскошных отелей с большими бассейнами и развлечениями на любой вкус — отличный вариант для отпуска с друзьями или любимыми.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн выяснила, сколько будет стоить украинцам отпуск в Египте и Турции осенью 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Отпуск "все включено" в Турции

Наиболее популярными среди украинцев, кроме столицы Турции Анталии, являются города Белек, Кемер и Сиде. В сентябре-октябре здесь солнечная погода и теплое море. Главным преимуществом Турции является то, что к ней относительно удобно добираться из Украины. Страна предлагает доступные цены в отелях с системой All-Inclusive.

В частности, на 7 ночей за одного человека придется в среднем выложить около 25 000-30 000 гривен. На двоих эта сумма выйдет ориентировочно от 51 000 гривен. Для семьи с одним ребенком такое путешествие обойдется от 60 000 гривен, а с двумя детьми — от 80 000 гривен.

Отпуск "все включено" в Египте

Украинцы обычно выбирают такие города как Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Алам. Египетские курорты станут идеальным вариантом отдыха для тех, кто обожает снорклинг и дайвинг.

Египет немного доступнее Турции для путешественников. Отпуск на одного человека по системе "все включено" в среднем стоит от 18 000 гривен, а за двоих — 36 000 гривен. Для семьи с одним ребенком отдых в Египте в среднем обойдется от 45 000 гривен, а для большой семьи — от 60 000 гривен.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.

Турция путешествие Египет курорты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации