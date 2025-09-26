Скільки коштує відпустка "все включено" в Єгипті та Туреччині восени 2025 року — ціни

Молода родина на відпочинку. Фото: freepik.com

Популярні курорти Туреччини та Єгипту часто пропонують відносно недорогі пакетні тури у форматі "все включено", що приваблює українців. Туреччина ідеально підійде для сімейного відпочинку, а в Єгипті багато розкішних готелів з великими басейнами та розвагами на будь-який смак — чудовий варіант для відпустки з друзями чи коханими.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн з'ясувала, скільки вартуватиме українцям відпустка в Єгипті та Туреччині восени 2025 року.

Відпустка "все включено" в Туреччині

Найбільш популярними серед українців, окрім столиці Туреччини Анталії, є міста Белек, Кемер та Сіде. У вересні-жовтні тут сонячна погода та тепле море. Головною перевагою Туреччини є те, що до неї відносно зручно добиратись з України. Країна пропонує доступні ціни в готелях із системою All-Inclusive.

Зокрема, на 7 ночей за одну людину доведеться в середньому викласти близько 25 000-30 000 гривень. На двох ця сума вийде орієнтовно від 51 000 гривень. Для родини з однією дитиною така подорож обійдеться від 60 000 гривень, а з двома дітьми — від 80 000 гривень.

Відпустка "все включено" в Єгипті

Українці зазвичай обирають такі міста як Шарм-ель-Шейх, Хургаду та Марса-Алам. Єгипетські курорти стануть ідеальним варіантом відпочинку для тих, хто обожнює снорклінг та дайвінг.

Єгипет трохи доступніший за Туреччину для мандрівників. Відпустка на одну людину за системою "все включено" в середньому коштує від 18 000 гривень, а за двох — 36 000 гривень. Для сім'ї з однією дитиною відпочинок в Єгипті в середньому обійдеться від 45 000 гривень, а для великої родини — від 60 000 гривень.

